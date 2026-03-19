Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

La investigación por la presunta venta ilegal de lotes en La Plata sumó en las últimas horas nuevos movimientos judiciales. Según pudo saber este diario, la Justicia ordenó una serie de medidas clave para avanzar en el esclarecimiento de las maniobras denunciadas.

Como se publicó anteriormente, la semana pasada hubo un amplio operativo de 16 allanamientos a desarrolladores, inmobiliarias y escribanías que podrían estar vinculadas a la venta ilegal de terrenos en zonas rurales, denunciada por la Municipalidad a fines del año pasado

En el caso de este jueves 19 de marzo, los requerimientos fueron dirigidos a escribanías de la ciudad que habrían intervenido en operaciones bajo sospecha. En concreto, se solicitó la presentación de documentación al registro notarial ubicado en calle 46 entre 5 y 6, así como también a la escribanía situada en avenida 51 entre 15 y 16, ambas en La Plata.

Además, según pudo saber EL DIA, en el marco de estas diligencias se secuestró documentación de interés para la causa, la cual ahora será analizada por los investigadores para determinar el alcance de las operaciones.

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Las órdenes apuntan a obtener boletos de compraventa, escrituras, planos, recibos de pago y toda documentación vinculada a la comercialización de lotes en emprendimientos como “Sophenia”, el fideicomiso “Aldea Santa Martha” y operaciones relacionadas con distintas firmas y particulares bajo investigación.

Como se mencionó, las empresas apuntadas en la investigación son “Grupo DelSud”, “Grupo Futuro”, Century 21, Inmobiliaria Veimar, Inmobiliaria Urquiza y Four Capital S.A.

Según pudo saber este diario, los pedidos fueron impulsados por la fiscalía en el marco de una causa que investiga posibles delitos de estafa y desobediencia, vinculados a la venta de terrenos que no cumplirían con los requisitos legales para su desarrollo habitacional.

En ese sentido, la pesquisa sostiene que al menos tres grupos organizados habrían llevado adelante este tipo de operaciones, comercializando partes indivisas de inmuebles como si se tratara de lotes aptos para construir, cuando en realidad no contarían con las condiciones mínimas exigidas.

El objetivo de las medidas es reconstruir el circuito de comercialización de los terrenos y determinar responsabilidades penales en una causa que continúa en etapa de investigación.

No se descartan nuevas disposiciones en los próximos días, a medida que se analice la documentación incorporada al expediente.