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Corte y caos de tránsito en pleno centro de La Plata: ex empleados de Fate marcharon desde la Legislatura hasta Plaza Moreno

Corte y caos de tránsito en pleno centro de La Plata: ex empleados de Fate marcharon desde la Legislatura hasta Plaza Moreno
19 de Marzo de 2026 | 14:20

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Un grupo de ex trabajadores de la empresa Fate se movilizó este jueves por el centro de La Plata en reclamo de soluciones a su situación laboral y para exigir medidas que eviten el cierre de la planta.

La protesta comenzó frente a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y se extendió hasta Plaza Moreno, donde los manifestantes realizaron una concentración y visibilizaron su conflicto.

Impulsan un proyecto para evitar el cierre

Durante la jornada, los trabajadores también llevaron adelante una conferencia de prensa en la que impulsaron un proyecto de ley que propone la ocupación temporaria de la fábrica por parte de la Provincia.

En ese marco, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, explicó los motivos de la movilización:“Hoy los trabajadores de Fate nos movilizamos a La Plata para impulsar un proyecto de ley que plantea una ocupación temporaria por parte de la provincia de Buenos Aires, para evitar que se cierre y se desmantele la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo del país”, sostuvo.

El dirigente advirtió además sobre el impacto estratégico de la planta: “En un contexto de tensión internacional, donde pueden cortarse los suministros externos, ya vimos durante la pandemia que la producción local fue clave para sostener el transporte. Sin cubiertas para camiones y colectivos, el país se paraliza”.

Impacto social y económico

Crespo también remarcó las consecuencias sociales que implicaría el cierre de la fábrica, al señalar que su funcionamiento “mueve a miles de familias de manera directa e indirecta”, incluyendo no solo a los operarios, sino también a sectores vinculados como transporte, limpieza, alimentación y comercios de distintas localidades.

En esa línea, destacó que la actividad también impacta en pymes del interior del país dedicadas a la producción de insumos como caucho sintético e hilo engomado.

“Lo que está en juego es evitar un desastre social y defender la mano de obra argentina”, afirmó, al tiempo que convocó a organizaciones sindicales, trabajadores y periodistas a acompañar el reclamo.

Marcha y reclamo en el centro platense

La movilización avanzó por distintas calles del casco urbano, con pancartas, banderas y consignas, generando visibilidad en una zona de alto tránsito.

Al llegar a Plaza Moreno, los manifestantes reiteraron su pedido de respuestas urgentes y reclamaron la intervención del Estado provincial para garantizar la continuidad de la actividad.

La jornada se desarrolló sin incidentes, mientras los trabajadores insistieron en la necesidad de una solución inmediata ante un conflicto que, según advirtieron, afecta a miles de familias.

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