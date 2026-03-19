El consumo de carne se desplomó y afirman que cayó al menor nivel en 20 años

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El consumo de carne vacuna cayó al menor nivel en 20 años a la par de una aceleración en los precios de los cortes que supera el 60% en los últimos doce meses, de acuerdo a lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).
El dato refleja que actualmente el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 47,3 kilos por año, lo que implica una caída interanual del 2,5%, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses.
El reporte puntualizó que la merma evidenciada significa que el consumo en el país bajó 1,2 kilos por habitante por año, cayendo al menor nivel en 20 años y quedando lejos del mayor registro de las últimas dos décadas (68,4 kilos, en 2008).
Por lo tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría retrocedido 13,8% entre enero-febrero de 2025 y el primer bimestre de 2026, siendo equivalente a 332,7 mil tn r/c/h (-53,2 mil tn r/c/h).
El retroceso en el consumo total durante los primeros dos meses del año está vinculado a una merma en la producción , ya que cayó 9,1% respecto al mismo periodo de 2025, lo que implica una contracción de 45,5 mil tn r/c/h en términos absolutos, y a la suba de los precios.
La carne viene acumulado una fuerte aceleración de sus valores en los últimos meses. En febrero, el alza alcanzó el 7,0% mensual, que “fue traccionada tanto por los cortes vacunos como por el pollo entero”.
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Entre los cortes vacunos, el precio promedio trepó 7,4% mensual en febrero, con Paleta, cuadril y nalga como los cortes que mayores alzas exhibieron: 8,1% y 8,0% en los últimos dos casos. Por su parte, la carne picada común tuvo un incremento de 7,1% mensual y el asado completó el cuadro con un aumento de 5,7%.
De esta manera, el precio promedio del kilo de asado se ubicó en $16.852,4, que en el caso del cuadril llegó a $19.792,7 y en el caso de la nalga a $20.527,5. El kilo de paleta subió a $15.817,9 y el de carne picada común quedó en $9.521,4.
La caja de hamburguesas congeladas registró un aumento de 7,4% mensual ($6.854,1; caja por 4 unidades). Asimismo, el precio del pollo entero subió a mayor velocidad que el de la carne vacuna por segundo mes consecutivo, 10,2% mensual ($4.489,0 por kilo).
En la comparación interanual, el precio de la carne y derivados lideró el ranking de subas del rubro alimentos con un alza del 54,1%, mientras que el precio promedio del kilo de los cortes vacunos relevados experimentó un crecimiento de 63,6% interanual. Estas subas quedan muy por encima de la inflación oficial registrada en los últimos 12 meses (33,1%).
Desde CICCRA explicaron que la variación alcista se da “en un contexto de recomposición de los precios relativos de los animales en pie, producto de la restricción de oferta que generó la adversidad climática en los años anteriores”.
Así, entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el asado (67,6%), seguido por el cuadril (65,9%), el la paleta (65,7%), el de la nalga (62,1%), y el de la carne picada común (56,6%). Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 55,3% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 45,0% anual.
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