Macri: “El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"

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El expresidente Mauricio Macri aseguró que no coinciden en todo con el gobierno del presidente Javier Milei, pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver” y agregó que el PRO "no nació sólo para ganar una elección”.
Según Macri, los miembros del PRO se enorgullecen de que seis de todos los miembros del Gabinete del Gobierno Nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión: “No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, agregó.
“Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que pueden dejar de empeorar y para eso hoy está el PRO”, manifestó.
Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó al actual presidente Javier Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y desde su espacio lo apoyaron “y se lo pidieron”.
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