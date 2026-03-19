Gran parte de La Plata está sin agua: ¿a qué barrios afecta el corte y qué pasó?
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Reclamos de usuarios de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y El Mondongo, entre otros. El comunicado de ABSA
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Vecinos de distintos barrios de La Plata reportaron que en el mañana de este jueves se quedaron sin suministro de agua en sus hogares, mientras que en otros casos dieron cuenta de muy baja presión en las canillas. La amplitud geográfica del faltante preocupaba a los usuarios que se encontraban a la espera de respuestas por parte de la empresa a cargo del servicio, ABSA. En ese sentido, la compañía informó que hubo un "problema de Edelap en la Estación Bosque".
El primer reclamo que recibió EL DIA llegó desde 17 entre 73 y 74, en donde la propietaria de una vivienda alertó por la falta de líquido en toda la cuadra. Sin embargo en el transcurso de la mañana vecinos de distintos puntos de la Ciudad manifestaron problemas con el agua de red.
En Barrio Monasterio, Villa Elvira, señalaron que "hoy no hay una gota de agua" y protestaron que "encima ABSA nos quiere cobrar un aumento de 100% en abril y mayo".
A su vez, desde 72 entre 12 y 13 también afirmaron que "acá en Villa Elvira estamos sin agua". "ABSA nos corta el agua, pero generalmente vivimos con baja presión", aseguraron.
En el Casco Urbano también brotaron los reclamos. Desde Plaza España, en la zona de 7 y 66, se comunicaron con EL DIA para dar cuenta de que "estamos sin una gota de agua desde las 6 de la mañana". El drama de las canillas secas se replicaba en 68 entre 1 y 2, 2 y 69, 2 y 64 y en 72 y 120.
A pocas cuadras de allí, en 16 y 68, en el barrio Meridiano V, consignaron que "ayer estuvimos con baja presión de agua y hoy no hay ni siquiera una gota". "Queremos saber qué sucede porque ABSA no avisa nada", sostuvieron. También había quejas desde 64 y 116 y 64 y 119 en barrio El Mondongo.
Una vecina que vive en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de 4 y 42, quien se identificó como Silvia, dijo que "estamos sin agua desde la madrugada y ABSA no sabe lo que pasa". "Ni siquiera comunican desde la página web", lamentó.
En la zona norte de la Ciudad también había preocupación por la falta de agua. "Somos de zona de Plaza La Emilia queremos avisarles que estamos sin una gota de agua", dijo Manuel de City Bell, quien además expresó su incertidumbre porque "nadie sabe qué pasó".
Asimismo, formularon quejas vecinos de 60 y 142 de Los Hornos por falta de presión en las canillas.
En sintonía con la situación, desde la Mesa Vecinal del Agua se comunicaron con EL DIA para expresar que "desde ayer tenemos casos de baja presión en distintos puntos de la Ciudad. Hay barrios como en Monasterio e Hipódromo en donde hay un hilito que no es suficiente. Dan con bombos y platillos que solucionaron el tema del Acueducto Norte, pero en Villa Castells nos advierten por baja presión. Lo que dice ABSA, de que está todo arreglado, parece que no es así".
En el marco de los cortes y la ola de reclamos de los usuarios, voceros de la empresa le dijeron a EL DIA que "se encuentra reducido el bombeo de Estación Elevadora Bosque por problema de Edelap en la alimentación de la usina".
Y agregaron que "personal de Edelap se encuentra trabajando para la resolución del inconveniente".
Posteriormente la firma comunicó que "debido a un corte de energía eléctrica, se encuentra reducido el bombeo de la Estación Elevadora de Agua Bosque, en La Plata. Personal de la prestataria de energía se encuentra trabajando para la resolución del inconveniente. Por tal motivo, se registra baja presión en la zona de influencia de la usina".
"Mientras duren los trabajos y hasta la normalización del suministro, estamos asistiendo con camiones cisterna a los hospitales", especificó.
Asimismo pidió a la comunidad "cuidar el agua de red disponible, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".
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