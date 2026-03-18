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Una foto de una cena íntima volvió a encender los rumores de romance entre Sabrina Rojas y el exfutbolista José Pepe Chatruc. La imagen, difundida por la cuenta de espectáculos Gossipeame, fue el disparador para que en Intrusos se conocieran más detalles del vínculo.
Según contó la periodista Paula Varela, ambos comparten un grupo de amigos “muy Verano del 98”, en referencia a la etapa de la vida en la que varios ya están separados y con hijos. En ese contexto, comenzaron a coincidir con frecuencia.
El nexo también pasa por una nueva actividad de Chatruc: el exjugador montó un espacio vinculado al pádel, donde se reúnen con amigos. “Van, se juntan, hacen muchas cosas”, detalló Varela, marcando la cercanía creciente.
Fiel a su estilo, Rodrigo Lussich sumó humor al tema: “Como sabemos, el pádel es el nuevo Tinder”, lanzó al aire.
Además, otro dato alimentó las versiones: ambos compartieron el fin de semana en un festival de cumbia, donde —según revelaron— habría sido Rojas quien invitó a Chatruc, reforzando la idea de un vínculo que va más allá de la amistad.
Sin embargo, quien buscó bajar el tono fue Natalie Weber, que aclaró: “No lo voy a desmentir, pero no son novios”. Una frase que, lejos de cerrar el tema, dejó abierta la puerta a un posible romance en desarrollo.
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