Dolor en La Plata por la muerte de José María Stacchiotti, comerciante y militante de la UCR

A los 73 años falleció José María Stacchiotti, lo que provocó un profundo pesar entre sus familiares y seres queridos.

Había nacido el 16 de octubre de 1952 en la ciudad de La Plata. Fue hijo de Carlos Pedro Stacchiotti y Nélida Olmo, argentinos y comerciantes, propietarios de la histórica “Carnicería del Pueblo”, situada en la esquina de 14 y 502. Tuvo un hermano, Carlos Alberto.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 18 de Gonnet y realizó el nivel secundario en el Colegio Industrial Albert Thomas, donde egresó como técnico químico. A lo largo de los años mantuvo el vínculo con sus compañeros de secundaria, con quienes aún solía reunirse.

Se casó con Patricia Álvarez, abogada, con quien compartió una vida plena. De esta unión nacieron sus tres hijas: Marina, María Marta y María de los Ángeles, familia que se completó con la llegada de sus queridos nietos: Nahuel, Ámbar y Elías.

Comenzó a trabajar desde muy joven junto a su padre en el comercio familiar -la carnicería-, y con los años tuvo su propio negocio en la localidad de Romero. Posteriormente se dedicó a la política, militando siempre en la Unión Cívica Radical (UCR), y ocupó los cargos de delegado y subdelegado municipal de Manuel Gonnet.

Años más tarde, ya jubilado pero siempre vinculado a la política, continuó participando activamente en el negocio familiar, abasteciendo y reparando insumos y maquinaria para carnicerías.

Apasionado por la pesca y los viajes, especialmente por la Patagonia. Disfrutaba del hogar y la familia y en los últimos años se dedicó a la platería, el trenzado de cueros y los cuchillos.

Trabajó incansablemente por su querida Gonnet y a lo largo de toda su vida formó parte de la comisión del Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel B. Gonnet, su segunda casa, aportando siempre con dedicación al club. Además, fue hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sus seres queridos lo recuerdan como alguien profundamente ligado a Gonnet, fiel a sus raíces y a los valores que heredó de su padre. Ejemplo de perseverancia y buena persona, fue compañero, amigo y gran asador, encargado de los multitudinarios asados del Centro de Fomento de Gonnet.