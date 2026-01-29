Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Estudiantes acordó la venta de Edwuin Cetré al Athletico Paranaense: cuánto recibe el Pincha por la transferencia

29 de Enero de 2026 | 17:09

Otra de las novelas del verano en City Bell concluyó este jueves, con la venta de Edwuin Cetré al Athletico Paranaense. El atacante colombiano, uno de los jugadores más determinantes y queridos por los hinchas de Estudiantes en el último tiempo, seguirá su carrera en el fútbol brasileño tras una operación que le deja un importante rédito económico a las arcas del Pincha.

La negociación se terminó de sellar por un total de 6 millones de dólares. Según confirmaron fuentes cercanas a la operación, el acuerdo entre todas las partes es total y el "cafetero" ya prepara las valijas para dejar el país. 

Según se pudo conocer, Cetré viajará a Brasil este mismo sábado para someterse a los exámenes médicos de rutina en Curitiba y una vez superada la revisión, firmará un contrato por tres temporadas con el "Furaçao".

La partida del colombiano, de quien Estudiantes tenía el 50% de su pase, significa una baja sensible para el cuerpo técnico del Pincha. El colombiano era uno de los futbolistas a vender en este mercado, pero era considerado clave de cara a las competencias de este 2026, dada la capacidad de desequilibrio individual que aportaba como extremo.

Cetré deja una huella tras su paso por Estudiantes donde no solo estuvo marcado por sus bailes y goles espectaculares, sino por su efectividad a la hora de levantar trofeos. El colombiano se marcha con cuatro títulos bajo el brazo. 

