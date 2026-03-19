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Política y Economía |A COMERCIOS Y VIVIENDAS

Exenciones de tasas, entre los proyectos de la oposición en el Concejo

19 de Marzo de 2026 | 01:53
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Recogiendo el guante del impacto de la crisis económica en nuestra ciudad, distintos bloques de la oposición presentaron en el Concejo Deliberante iniciativas tendientes a generar medidas desde el Municipio que alivien la situación de los contribuyentes platenses. Entre las más destacadas que se presentaron esta semana, se encuentran un proyecto de exención de la tasa de construcción para obras de remodelación de hogares, una exención del pago de la tasa de Seguridad e Higiene a comercios y la eliminación del estacionamiento medido.

Las iniciativas ingresaron en los últimos días por mesa de entradas del deliberativo local y serán expuestas hoy en el recinto, antes de ser giradas a comisión para su análisis. Forman parte de la preocupación general por el impacto que la retracción económica nacional tiene en nuestra ciudad, tanto en la actividad económica privada como en los hogares.

Uno de los proyectos fue presentado por el concejal de la UCR Gustavo Staffolani y plantea la creación de un “régimen extraordinario y transitorio de acompañamiento fiscal”, destinado a otorgar un alivio parcial de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (Tish) para comercios y pymes de la Ciudad. El plan es propuesto hasta fin de año y propone eximiciones parciales de ese tributo municipal, en función de la dificultad económica que atraviese cada comercio.

Puntualmente, se trata de una bonificación de la Tish del orden del 50 por ciento para establecimientos dedicados a actividades comerciales que desarrollen su actividad en inmuebles locados y acrediten una situación de dificultad económica, conforme los parámetros objetivos que establezca la reglamentación; y de hasta el 25 por ciento para pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades industriales, de servicios o de venta mayorista y acrediten situación de dificultad económica.

Por otro lado, el concejal de LLA Juan Pablo Allan presentó un proyecto que apunta a exceptuar del pago de la tasa de Construcción a aquellos frentistas que decidan hacer obras de remodelación en sus viviendas. La iniciativa, se indica en los fundamentos del proyecto, apunta a generar medidas que contrarresten la caída en la actividad y generar un alivio tributario entre los particulares.

POLÉMICA POR EL ESTACIONAMIENTO

En tanto, luego de que esta semana el estacionamiento medido haya sufrido un incremento que lleva a 1.000 pesos la hora, el presidente de la bancada del PRO, Nicolás Morzone, presentó un proyecto que propone eliminar el gravamen, por considerarlo “un acto recaudatorio que no contribuye el ordenamiento del tránsito”.

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Al mismo tiempo, el radical Staffolani presentó una iniciativa destinada a bonificar el uso del estacionamiento a los turistas en la Ciudad.

Las iniciativas prometen generar polémica con el oficialismo, que acusan a los libertarios de “desviar la crisis provocada por el modelo de Milei achacando los problemas al Municipio, cuando la mayor presión impositiva es nacional”.

 

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