400 nuevos profesionales comenzaron su práctica en hospitales y centros de salud bonaerenses: de qué trata el programa de Pre-residencias

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires incorporó este mes a 400 jóvenes profesionales al Programa de Pre-residencias, una iniciativa destinada a fortalecer especialidades estratégicas del sistema sanitario bonaerense mediante instancias de formación en servicio. Las y los nuevos pre-residentes, graduados hace menos de dos años, ya comenzaron su práctica en hospitales y centros de salud de todo el territorio provincial.

El programa se puso en marcha en 2024 con 203 ingresantes, y desde entonces continúa ampliando su alcance con el objetivo de reforzar áreas críticas de atención. Así, se priorizaron especialidades consideradas claves para el funcionamiento del sistema de salud.

Ingresaron este año 47 médicos/as generalistas, mientras que en 2024 habían ingresado 27. También se incrementó la cantidad de pre-residentes en clínica médica, que pasó de 63 a 105 y terapia intensiva de adultos, que pasó de 11 a 30. Además en psiquiatría de adultos se duplicó el ingreso de 2024 con 30 jóvenes profesionales este año, y lo mismo ocurrió en neonatología, al pasar de 16 pre-residentes en 2024 a 34 en 2026.

Por su parte, pediatría registró un aumento significativo: de 61 pre-residentes en la primera edición del programa a 91 profesionales en la actualidad.

Además, de las disciplinas incorporadas al programa por primera vez el año pasado, este año ingresaron: 5 cargos para farmacia, 20 cargos de bioquímica clínica y 27 de emergentología, ampliando así las oportunidades de formación para jóvenes profesionales y fortaleciendo distintos servicios hospitalarios.

Programa Pre-residencias

El Programa de Pre-residencias está destinado a profesionales recientemente graduados -con menos de dos años desde la obtención del título- y propone una formación en servicio durante seis meses. Durante ese período, las y los participantes concurren de lunes a viernes de 8 a 12 horas al hospital o centro de salud donde adjudicaron su puesto y realizan una guardia semanal de 12 horas, según el programa específico de cada especialidad.

Para acreditar la formación deberán cumplir con al menos el 85% de asistencia, aprobar las evaluaciones parciales y una evaluación final. Una vez finalizada y aprobada la pre-residencia, las y los profesionales que quieran continuar la residencia en la misma especialidad/orientación y sede, adjudican directamente.

El programa incluye una retribución mensual equivalente al 50% del salario de un residente de primer año, además de un adicional por guardia y por especialidad estratégica.

De esta manera, la Provincia busca ofrecer una instancia de inserción y capacitación para profesionales recientemente graduados, al tiempo que fortalece los equipos de salud en áreas prioritarias y mejora la calidad de atención en hospitales y centros de salud bonaerenses.