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Pronóstico del tiempo | El verano tiene las horas contadas y se espera un jueves fresco pero con sol: ¿el otoño llega con tormentas?

Pronóstico del tiempo | El verano tiene las horas contadas y se espera un jueves fresco pero con sol: ¿el otoño llega con tormentas?
19 de Marzo de 2026 | 07:17

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El tiempo se presenta este jueves en La Plata y alrededores con cielo despejado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 24, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para mañana, viernes, se espera cielo algo nublado y sin chances de lluvia, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 26.

En tanto para el sábado el SMN anticipó tormentas por la mañana y chaparrones hacia la noche, vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 24.

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