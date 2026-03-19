Dos nenes rehenes en un dramático robo en Olmos

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Una familia fue reducida dentro de su vivienda por delincuentes armados, que luego huyeron en el auto de las propias víctimas
Dos menores como rehenes, un hombre atado y tres delincuentes armados que, por poco, no desataron una tragedia. Así fue el violento asalto a una vivienda de La Plata, en un nuevo hecho que se inscribe en la escalada criminal que golpea a la región.
De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, el episodio ocurrió en la localidad de Lisandro Olmos, en la zona de 46 entre 206 y 208. Según se informó, los ladrones -encapuchados y vestidos de negro- lograron ingresar a la propiedad durante la noche y sorprendieron a la familia en el interior.
Mientras dos niños se encontraban en la planta alta junto a su madre (de 3 y 5 años respectivamente), los asaltantes redujeron al hombre en la planta baja y lo mantuvieron bajo amenaza de meurte con armas de fuego. Luego, ya con la situación controlada, ataron a las víctimas con cordones de zapatillas y comenzaron a recorrer la vivienda en busca de objetos de valor.
Durante varios minutos, los delincuentes actuaron con total impunidad: desordenaron el lugar y se apoderaron de una importante suma de dinero en efectivo -alrededor de un millón y medio de pesos-, además de celulares, una computadora portátil, relojes y otros elementos personales.
El golpe se completó con la fuga en un vehículo de la familia, un Toyota Corolla Cross color gris, lo que agravó aún más el hecho. Pese al nivel de violencia, afortunadamente, las víctimas resultaron ilesas y no requirieron asistencia médica.
Tras el alerta al 911, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y desplegaron un operativo en la zona, al tiempo que preservaron la escena para el trabajo pericial. Sin embargo, hasta el momento no se logró dar con los autores.
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