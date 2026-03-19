Se afianza la hipótesis homicida en El Retiro

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Entre los vecinos hay conmoción y alarma por distintos eventos violentos, que vienen atravesando el barrio desde hace meses
Con el correr de las horas, la causa que investiga la muerte de un hombre de 79 años en una vivienda de la zona de las calles 42 y 159, en el barrio El Retiro de La Plata, empezó a arrojar las primeras conclusiones y de a poco se va corriendo el velo de misterio e intriga que rodeada al caso.
En el lugar ya es “vox populi” que no se trató de un hecho cualquiera, sino que dentro de esa pequeña propiedad donde residía la víctima, identificada como Nicolás Vicente D’Angelo, sucedió algo muy grave.
Como todo “pago chico”, lo que surgió de la escena apenas se pudo franquear el acceso a esa finca, rápidamente llegó a oídos de quienes habitan en las cercanías. Y lo que escucharon los dejó paralizados.
Oficialmente se habla de un expediente por “averiguación de causales de muerte”, aunque la pista más firme sería la del homicidio.
Un dato que llama poderosamente la atención es que a 96 horas del evento traumático la casa todavía esté precintada con la faja de peligro.
También que el procedimiento haya durado una eternidad y el silencio de radio de las autoridades.
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En ese contexto, de confirmarse que se trató de un asesinato, estamos hablando de la primera muerte dolosa del año en la Región.
El móvil podría tener relación con un desapoderamiento de distintos bienes.
Según refirieron vecinos a este diario, una cámara del sector captó a una camioneta Renault Duster con cierto grado de nitidez, aunque la patente pertenece a otro rodado.
En las imágenes se vería cómo cargan dos bolsos grandes, donde se presume podían llevar elementos de valor.
“El barrio era muy tranquilo, pero ahora no se puede andar a la noche. Esa casa está hace cuatro años”, relató una mujer.
“Lo conocía de vista, de cruzar algún saludo, pero no tenía trato. Sé que vivía solo. No es inusual lo que pasa, hace un mes tuvimos una tentativa de homicidio”, señaló otro residente, quien además remarcó que no puede dar demasiados detalles por cuestiones personales.
En esa misma línea, Eduardo, vecino del barrio, aportó un contexto preocupante: “Últimamente hay hurtos e intentos de entraderas. Hace poco maniataron a una familia, los golpearon y se llevaron una camioneta Toyota, que después apareció en la zona de Los Hornos. Yo creo que no son del barrio”.
Sobre la víctima, agregó: “No tenía mucha relación con él. A veces lo veía en el almacén. Vivía solo. Parece que lo asesinaron o murió de un infarto, no se sabe. Se ven patrulleros, este es un barrio con varios policías, pero igual uno vive con miedo”.
En ese punto, el estado del cuerpo no pasó desapercibido para los pesquisas, que si bien no ahondaron en detalles, trascendió que presentaba supuestas sujeciones y heridas cortantes.
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