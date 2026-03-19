Entraron de madrugada, desvalijaron una casa y provocaron destrozos

Un audaz golpe sacudió a vecinos de Tolosa. En las últimas horas delincuentes irrumpieron en una vivienda de calle 525 entre 118 bis y 119 y la desvalijaron tras destrozar los accesos.

El hecho, según relató la propietaria damnificada, habría ocurrido entre las 4 y 5 de la madrugada, según le advirtió una vecina de la cuadra. Los ladrones, aún no identificados, se llevaron electrodomésticos y otros bienes de valor. En ese sector crece la preocupación por una seguidilla de episodios delictivos.