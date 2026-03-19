Ladrones se llevaron una caja fuerte de 200 kilos en otro golpe a comerciantes

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un comerciante de La Plata y volvió a encender la preocupación en el sector. Esta vez, de acuerdo a lo revelado por voceros, el episodio ocurrió en un local de repuestos automotor ubicado en la zona de calle 41 y 17, donde delincuentes se llevaron una caja fuerte con dinero en efectivo y documentación de valor.

Según se informó, el hecho fue advertido cuando uno de los responsables del comercio llegó al lugar y encontró la puerta de ingreso abierta, sin signos visibles de violencia. Al ingresar, constató el faltante de una caja fuerte de gran porte -de unos 200 kilos- que se encontraba en el interior del local.

En su interior, los delincuentes se llevaron una suma cercana al millón de pesos, además de documentación vinculada a vehículos y otros papeles importantes para la actividad comercial. El dato que más llamó la atención es que no se registraron daños evidentes en los accesos principales.

De acuerdo a lo denunciado, los autores del hecho habrían ingresado por una puerta lateral que, al momento de la apertura del comercio, se encontraba sin llave pese a haber sido cerrada correctamente el día anterior. Esto refuerza la hipótesis de un accionar sigiloso y planificado.

Otro punto que complica la investigación es la ausencia de cámaras de seguridad, tanto en el comercio como en las inmediaciones, lo que dificulta la obtención de imágenes que permitan identificar a los responsables.

El caso se suma a una seguidilla de hechos delictivos que afectan a comerciantes de la región, muchos de los cuales vienen denunciando robos bajo modalidades cada vez más audaces y con importantes pérdidas económicas.

La denuncia ya fue radicada y la Justicia inició una investigación para determinar cómo se concretó el robo y dar con los autores, en un contexto donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en distintos puntos de la ciudad. “Parece zona liberada, robos a toda hora”, expresaron frentistas ante la consulta por la inseguridad.