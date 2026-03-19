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La Ciudad |A PESAR DE LAS INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO QUE INFORMÓ ENERGÍA BONAERENSE

Cortes de luz en verano: sólo se inició un sumario por un apagón

El ente controlador anunció que investiga lo ocurrido y que evalúa aplicar sanciones económicas a la empresa distribuidora

Cortes de luz en verano: sólo se inició un sumario por un apagón

El 3 de febrero, tras varias horas sin luz, hubo piquetes en 32 / Archivo

19 de Marzo de 2026 | 02:42
Edición impresa

A un mes y medio del corte masivo que dejó a gran parte de la Ciudad sin luz, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) le inició un sumario administrativo a Edelap para determinar las causas y responsabilidades del apagón que afecto a miles de usuarios los días 2 y 3 de febrero. No se informó que pasará con todas las interrupciones en el servicio que denunció la secretaría de Energía bonaerense.

“La medida fue adoptada tras analizar los informes técnicos elaborados por las áreas competentes”, informaron desde el ente provincial y precisaron que “según la información analizada, las contingencias registradas en esos días provocaron interrupciones del servicio que alcanzaron a más de 17 mil usuarios en el primer evento, con duraciones que en algunos casos superaron las 20 horas, mientras que el segundo evento afectó a más de 15 mil usuarios, con cortes que se extendieron por más de seis horas”.

Fueron esos dos días caóticos en la Ciudad en los que vecinos de La Loma, Barrio Norte, Tolosa y Ringuelet atravesaron las altas temperaturas de la ola de calor sin suministro. En ese momento Laura, vecina de 16 entre 32 y 33, relató que en su casa el corte comenzó el 2 a las 20 horas y se restableció recién 12 horas después, el martes a las 8 de la mañana. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad a las 13.45 del martes 3 de febrero los problemas siguieron.

En su caso, el suministro regresó cerca de las 19, aunque en otros hogares la situación se prolongó.

Fue por lo acontecido durante esos días que desde Oceba indicaron que “se imputó por incumplimiento de las obligaciones previstas en el marco regulatorio provincial, referidas a la prestación de servicio, a la realización de las inversiones y el mantenimiento necesario para asegurar la prestación del servicio público conforme a los niveles de calidad exigidos en el contrato de concesión”.

De constatarse el incumplimiento por parte de la empresa distribuidora, el ente controlador podría aplicarle sanciones económicas y apercibimientos. Lejos del deseo de los damnificados, las sanciones no repercutirán en sus facturas ni habrá algún tipo de compensación económica ya que, como afirmaron, este tipo de reparaciones “funciona a nivel nacional (ENRE). En la Provincia no existe esa posibilidad en el contrato de concesión”.

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Al margen de esta imputación, usuarios siguen sufriendo fallas en el servicio. Ayer, vecinos de 153 entre 43 y 44 estuvieron más de 11 horas sin luz y según denunciaron cuando quisieron hacer su reclamo en la plataforma de la empresa les aparecía que el problema estaba resuelto.

 

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