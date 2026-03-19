¿Segundo tiempo?: el PRO “debe tener un candidato propio a Presidente y a muchos nos gustaría que sea Mauricio Macri”

La legisladora porteña Laura Alonso afirmó este jueves que el PRO “debe tener un candidato propio a Presidente” para las elecciones de 2027, y adelantó que a ella “y a muchos dentro del partido nos gustaría que sea Mauricio Macri”.

En la antesala del Consejo Nacional del PRO, que se realizará hoy en Parque Norte, la ex vocera del Gobierno porteño sostuvo que Macri “es un líder con experiencia que se retiró de la presidencia con 41% de los votos y es el más competitivo de todos los dirigentes que tenemos”.

“Creo muchísimo en los valores del PRO, porque hemos trabajado con responsabilidad en todo este tiempo que nos ha tocado ser oposición constructiva al Gobierno de Javier Milei”, manifestó Alonso, quien durante la presidencia de Mauricio Macri fue directora de la Oficina Anticorrupción.

Asimismo, seguró que “hoy la relación de Jorge (Marci) con el Presidente es diez puntos, pero seguimos reclamando la deuda de coparticipación (por 6.000 millones de dólares) que La Nación tiene con la Ciudad, porque el Gobierno porteño mantiene sus servicios, pero las cuentas están muy finitas”, dijo en declaraciones al streaming “Infobae al amanecer”.

Para la legisladora “el PRO tiene la suerte de ser un partido que ha formado y sigue formando mucha dirigencia joven con experiencia”, por lo cual podría de su semillero producir un candidato nuevo, "pero mi elección siempre es Mauricio Macri”. recalcó.

En tanto, desde una fuerza que fue aliada del PRO, el ex intendente de San Nicolás Manuel Passaglia volvió a criticar al PRO en la antesala del encuentro de hoy en Parque Norte, y dijo que el partido amarillo “perdió la identidad” y su candidato a Presidente “es Javier Milei”.

“No hay mucho para decidir, fueron juntos en las últimas elecciones, votaron todas las leyes juntos y muchos de los funcionarios del actual gobierno nacional son del PRO. Está claro que ya eligieron su candidato a Presidente y es Javier Milei”, aseveró Passaglia.

El ex intendente y actual diputado provincial, se distanció en 2025 del PRO y fundó su espacio propio denominado “Hechos”, con una muy buena elección en los comicios de septiembre último, que llevó a su hermano Santiago Passaglia a lograr la intendencia de San Nicolás.