Universitarios definen cómo sigue el plan de protestas

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El gremio de docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) realizará mañana una asamblea general para definir cómo sigue el plan de lucha en las próximas semanas. El gremio, que integra la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realiza un paro de actividades de cinco días desde el lunes pasado y hasta mañana.
La semana de paro se desarrolla en demanda de la implementación de la Ley de Financiamiento 27.795, la actualización del presupuesto, paritarias libres y la recuperación del salario.
En mayor medida, la huelga afecta a los colegios del sistema preuniversitario y a más de la mitad de las facultades de la UNLP.
El martes se realizó una marcha de antorchas por el centro platense donde los docentes confluyeron con los nodocentes de Atulp y los estudiantes de la Fulp. La continuidad de la medida de fuerza se dará con movilizaciones el 23 y 24 de marzo a 50 años del último golpe militar. En Conadu se votó por hacer dos semanas de paro en abril (aún sin fecha) y se prepara la convocatoria a nueva marcha federal.
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