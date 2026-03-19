Un fallo suspendió las demandas contra Argentina en la causa YPF

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.

Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

Entre las acciones que paraliza la decisión de la Cámara de Apelaciones se encuentra el proceso de discovery, que apuntaba a encontrar bienes embargables para cobrar al menos una parte de la sentencia, y que pedía también la entrega de conversaciones de funcionarios y exfuncionarios, entre los que se nombraba al ministro de Economía, Luis Caputo.

El tribunal que lleva el juicio por la expropiación de YPF -encabezado por la jueza Loretta Preska- viene fallando siempre en contra del país, y dándole la razón a los litigantes. Sin embargo, Argentina fue a la Cámara de Apelaciones y ya logró varios resultados positivos. En una sentencia anterior, determinó que Argentina no debía entregar su 51% de YPF, como había determinado Preska mediante una acción de stay, que suspende la decisión de embargo.

Los demandantes habían apelado la decisión, pero el proceso también queda suspendido por lo dictaminado hoy por la Cámara.

También paraliza la apelación impulsada por la organización RA4ARG (Acción Republicana por Argentina), que pedía suspender el proceso dados los presuntos hechos de corrupción que se dieron en el proceso de expropiación de la compañía.

Maril explicó que existen cinco apelaciones simultáneas, de las cuales cuatro se agruparon en el mismo panel de jueces, mientras que la cuestión de fondo sigue por otro carril: “Esta fue la primera señal de que la Corte de Apelaciones buscaba simplificar el proceso judicial”.

“Hoy el panel de jueces de las apelaciones secundarias, las suspendió (no canceló) a la espera que la primaria salga. Es decir, no hay necesidad que las apelaciones secundarias salgan antes que la primaria. Mi única lectura: la decisión que todos estamos esperando va a salir antes de lo que esperábamos. Los jueces del panel de las apelaciones secundarias hoy dijeron ‘no vamos a empezar a decidir cuatro apelaciones si estas dependen de otra decisión que puede salir en cualquier momento’“, agregó Maril.

El fallo conocido ayer se da cuatro días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara un memorándum ante la Cámara de Apelaciones a favor de Argentina.