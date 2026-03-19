Desempleo del 9,5%: la Región, en el tope del país

El Gran La Plata es la región del país con el desempleo más alto, con el 9,5% y muy por encima del promedio nacional, que fue del 7,5%. Así, el mercado laboral en la zona que abarca La Plata, Berisso y Ensenada comparte el triste podio junto al Conurbano bonaerense, Mar del Plata y Río Gallegos.

Además, en apenas seis meses subió casi 40 puntos porcentuales (37,68), uno de los crecimientos más vertiginosos dentro de los 31 aglomerados urbanos que mide el Indec en todo el país, al pasar del 6,9% en el segundo trimestre de 2025 al 9,5% del cuarto trimestre del año pasado.

El dato de nuestra eegión también implica un fuerte aumento respecto al trimestre anterior, cuando la tasa se ubicaba en el 8,1% (1,4 puntos porcentuales de suba) y se estima que alrededor de 45.740 personas se encuentran sin trabajo de un universo aproximado de 481.473 que forman la Población Económicamente Activa (PEA) del Gran La Plata, que es la gente que tiene la edad suficiente y está en condiciones de trabajar.

La subocupación alcanzó el 19,9% en la Región, que equivalen a unas 95.813 personas

Pero el escenario es aún más amplio si se consideran otros indicadores del mercado laboral. Entre personas desocupadas y subocupadas suman 29,5 puntos porcentuales del total, es decir, que casi uno de cada tres habitantes del Gran La Plata no tiene trabajo o trabaja menos de 35 horas, es decir, enfrentan dificultades laborales.

Uno de los ítems que más creció es el de los trabajadores ocupados que igualmente buscan otro empleo. Este grupo ya representa el 24,6% de la población ocupada, es decir, unas 117.479 personas que, pese a tener trabajo, intentan mejorar sus ingresos o condiciones laborales o directamente buscan otro trabajo.

A esto se suma el incremento de la subocupación, que alcanzó el 19,9% en la Región, que equivalen a unas 95.813 personas trabajadores que no logran completar una jornada laboral plena de 35 horas semanales.

Dentro de este universo, el 15,3% corresponde a subocupados demandantes, es decir, gente que no llega a las 35 horas de trabajo semanales y quiere sumar más horas, unos 73.665 vecinos.

El desempleo en el Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada) ya había aumentado al 8,1% en el tercer trimestre de 2025, superando el promedio nacional del 6,6% y al 6,9% del segundo trimestre del año anterior en la Región.

El 9,5% con el que cerró el año superó largamente el pico de 8,7% registrado en el primer trimestre de 2025, consolidando una de las regiones que convive con las mayores crisis laborales del país, derivadas de diferentes verticales que se conjugan en el sector privado, con serios problemas de actividad, consumo y fragilidad en la cadena de pagos, en especial en sectores comerciales, de pymes e industriales de nuestra Región, según pudo relevar este diario de distintas fuentes vinculadas del sector productivo. El sector público, algo más inelástico, es el que históricamente ayuda a sostener niveles de empleo razonables en el Gran La Plata y a que las cifras de desempleo no se disparen a niveles alarmantes. Los sectores más afectados del sector privado incluyen a la construcción y el comercio, con el impacto negativo de la caída del consumo.

Siempre según los números oficiales del Indec, en el tercer trimestre de 2025 el índice en el Gran La Plata del 8,1% superó al promedio del Gran Buenos Aires (7,6%) y el nacional (6,6%). En esa medición, se encontraba entre las regiones con mayores dificultades laborales, afectando a unas 39.000 personas sin empleo y buscando trabajo activamente y un 15,7% de los ocupados buscando activamente otro empleo, con una subocupación que alcanzaba al 13,3% de la población. Hoy la foto muestra que la situación empeoró.

En el segundo trimestre de 2025 el Gran La Plata registró una tasa de desempleo del 6,9%, mostrando una baja respecto al 8,7% del primer trimestre del año anterior, que equivalía a unas 55.000 personas sin trabajo en La Plata, Berisso y Ensenada. En relación al segundo trimestre del 2024, el desempleo retrocedió tres puntos porcentuales, ya que se ubicaba en el 9,9%.

En el primer trimestre de 2025, el Gran La Plata marcó un 8,7% de desempleo, con aproximadamente 40.000 personas afectadas.

En el país el mercado laboral cerró 2025 con un dato que marca el tono del año: el desempleo subió a 7,5%, por encima del 6,4% registrado doce meses antes y del 6,6% del trimestre previo.

La cifra, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), expone un deterioro en la capacidad de generar trabajo en el tramo final del año.

“Las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior”, indicó el Indec. En la comparación inmediata, agregó que el aumento fue “estadísticamente significativo”, con un avance de 0,9 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.

El relevamiento se realiza sobre 31 aglomerados urbanos, donde el Indec contabilizó cerca de un millón de personas desocupadas en el cuarto trimestre. Al proyectar esos datos a todo el país -con una población estimada en 47,5 millones-, el número asciende a 1.717.125 personas sin empleo.

La cifra implica 193.515 desocupados más que en el trimestre anterior. En paralelo, la tasa de empleo se ubicó en 45%, con una leve caída frente al 45,5% previo, lo que refuerza la lectura de un mercado sin expansión.

La desocupación, según la definición oficial, comprende a quienes no tienen trabajo, están disponibles y buscan empleo de manera activa dentro de la población económicamente activa (PEA).

El deterioro se concentró con mayor fuerza en la población joven. Entre las mujeres de hasta 29 años, la tasa de desocupación aumentó 3 puntos porcentuales, mientras que en los varones del mismo rango la suba fue de 3,7 puntos. En los grupos de 30 a 64 años, en cambio, los indicadores permanecieron estables.

El mapa regional también mostró diferencias marcadas. El Gran Buenos Aires encabezó la tasa de desempleo con 8,6%, seguido por la región Pampeana (7,7%). Más atrás quedaron el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).

El tamaño de los centros urbanos reforzó esa brecha: en los aglomerados de 500.000 habitantes o más, la desocupación alcanzó el 8%, mientras que en los más pequeños se ubicó en 4,7%.

Entre quienes perdieron su empleo, la mayor proporción provino de la construcción, con el 19,3% del total. Le siguieron el comercio (16%), el servicio doméstico (11,3%) y la industria manufacturera (9,7%).

El tiempo de búsqueda también refleja la dificultad para reinsertarse. El 30,9% de las personas desocupadas llevaba más de un año intentando conseguir trabajo, mientras que otro 24,9% lo hacía desde hacía entre uno y tres meses.

El dato oficial cerró el año con una señal clara: la desocupación avanzó mientras el resto de los indicadores laborales permaneció sin cambios. Una suba que el propio Indec registró como estadísticamente significativa.