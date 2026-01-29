Zaniratto pierde a una variante en el ataque: Santiago Villarreal sufrió una lesión y será baja los próximos partidos

En su visita al Monumental, Gimnasia no solo perdió tres puntos ante River en lo que significó la derrota por 2 a 0, sino que también la lesión de Santiago Villarreal, el juvenil que ingresó en el complemento y debió retirarse tras jugar apenas poco más de media hora. De esta manera, Zaniratto deberá buscar alternativas para los extremos ofensivos, dado que tampoco podrá contar con Manuel Panaro, que fue expulsado en el arranque del partido.

En el inicio del complemento, ingresó en lugar de Nacho Fernández para darle un poco más de marca al mediocampo luego de la expulsión de Panaro. Sin embargo, a los 32 minutos, fue reemplazado por De Asís. Más allá de la sorpresa, fue por una cuestión física, ya que el volante se retiró con una molestia en la rodilla derecha, por lo que tuvieron que ponerle hielo en el sector.

El joven Villarreal, sufrió un esguince del ligamento interno de la rodilla y no estará disponible para los encuentros venideros del Lobo. La lesión que lo obligó a salir del campo de juego en el Monumental no requerirá que pase por el quirófano y se estima un tiempo de recuperación de al menos un mes.