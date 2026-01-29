Viral: Gastón Suso protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido

El empate sin goles entre Atlético Tucumán y Central Córdoba fue el escenario de un episodio tan inesperado como viral, cuando el defensor y referente del “Decano”, Gastón Suso, protagonizó un particular intercambio con un joven hincha en la zona de plateas del estadio, minutos después del final del partido.

El hecho ocurrió tras el 0-0 que dejó sensaciones encontradas en Atlético Tucumán. Luego del pitazo final, Suso se acercó al sector donde estaban los hinchas para firmar autógrafos y sacarse fotos, como suele hacerlo habitualmente. En ese contexto distendido, apareció la voz de José María, un joven simpatizante que, lejos de pedir una selfie o una camiseta, decidió analizar el partido y preguntar si el equipo iba a corregir “los errores” de cara al próximo encuentro.

Lejos de esquivar la consulta o cerrar el diálogo con una respuesta breve, el defensor aceptó el intercambio y pidió precisiones. El chico argumentó que el equipo había dejado “mucho espacio atrás”, una situación que -según su mirada- pudo haber sido aprovechada por Central Córdoba durante el desarrollo del encuentro, a pesar de que el marcador no se movió.

La respuesta de Suso fue inmediata y llamó la atención por su tono. Con una mezcla de ironía y explicación táctica, el zaguero retrucó: “Si estamos atacando, ¿qué querés, que me quede al lado del arquero?”, marcando la lógica del riesgo que implica una postura ofensiva. A partir de allí, el diálogo tomó un rumbo casi pedagógico, con el futbolista explicando conceptos propios del juego profesional.

El defensor sostuvo que los espacios defensivos estaban “totalmente controlados” y que, si bien al atacar es inevitable quedar expuesto, el equipo respondió bien ante las transiciones del rival. Según su análisis, Atlético Tucumán interceptó correctamente las contras de Central Córdoba y nunca pasó sobresaltos reales, razón por la cual el empate sin goles también respondió a una solidez defensiva.

Lo que convirtió al episodio en viral no fue solo el contenido del intercambio, sino la actitud del jugador. Suso no ignoró al niño ni minimizó su opinión por la edad, sino que decidió confrontar el análisis como si estuviera dialogando con un periodista o un colega del ambiente. Esa seriedad generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales, donde algunos valoraron la explicación futbolera y otros cuestionaron el tono elegido.

Las imágenes se difundieron rápidamente y sumaron miles de reproducciones, con un detalle que aportó humor a la escena: la expresión de incredulidad de Suso ante el análisis del pequeño hincha, apodado por muchos como “el mini DT”. Sin embargo, más allá de la respuesta firme, el defensor se quedó escuchando y se tomó el tiempo de explicar su punto de vista.