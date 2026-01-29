Viral: Gastón Suso protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada
Tensión en el PJ: el sector de Kicillof insiste con Magario y La Cámpora va por Máximo
El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
Incendio en una parrilla paralizó a una zona del centro platense
Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes
“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
El irónico pedido de disculpas de Mario Pergolini a Susana Giménez en su cumpleaños: “Fue mi culpa”
VIDEO. El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Nacho: “Con la expulsión temprana se hizo cuesta arriba y el resultado fue justo”
Estudiantes, sin visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3
"No va a alcanzar": las palabras de Marcos, papá de Kim Gómez, sobre la baja de la edad de imputabilidad
Choque en la Autopista La Plata dejó a un motociclista herido
VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata
Para la Justicia, las muertes por el fentanilo contaminado trepan a 111: ¿cuántas ocurrieron en La Plata?
En La Plata, febrero llega con temperaturas en alza y pronostican la tercera ola de calor
VIDEO. Viral: un ex Gimnasia protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido
VIDEO.- "Sienten satisfacción por robar": indignación en La Plata por la creciente inseguridad
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
La Justicia condena a la Municipalidad de La Plata a pagar una indemnización por un accidente durante una poda
Una mujer denunció a un geriátrico de La Plata por maltrato a adultos mayores
Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
En La Plata, organizaciones sociales cortan el tránsito en reclamo de alimentos, asignaciones y ropa
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El empate sin goles entre Atlético Tucumán y Central Córdoba fue el escenario de un episodio tan inesperado como viral, cuando el defensor y referente del “Decano”, Gastón Suso, protagonizó un particular intercambio con un joven hincha en la zona de plateas del estadio, minutos después del final del partido.
El hecho ocurrió tras el 0-0 que dejó sensaciones encontradas en Atlético Tucumán. Luego del pitazo final, Suso se acercó al sector donde estaban los hinchas para firmar autógrafos y sacarse fotos, como suele hacerlo habitualmente. En ese contexto distendido, apareció la voz de José María, un joven simpatizante que, lejos de pedir una selfie o una camiseta, decidió analizar el partido y preguntar si el equipo iba a corregir “los errores” de cara al próximo encuentro.
Lejos de esquivar la consulta o cerrar el diálogo con una respuesta breve, el defensor aceptó el intercambio y pidió precisiones. El chico argumentó que el equipo había dejado “mucho espacio atrás”, una situación que -según su mirada- pudo haber sido aprovechada por Central Córdoba durante el desarrollo del encuentro, a pesar de que el marcador no se movió.
La respuesta de Suso fue inmediata y llamó la atención por su tono. Con una mezcla de ironía y explicación táctica, el zaguero retrucó: “Si estamos atacando, ¿qué querés, que me quede al lado del arquero?”, marcando la lógica del riesgo que implica una postura ofensiva. A partir de allí, el diálogo tomó un rumbo casi pedagógico, con el futbolista explicando conceptos propios del juego profesional.
El defensor sostuvo que los espacios defensivos estaban “totalmente controlados” y que, si bien al atacar es inevitable quedar expuesto, el equipo respondió bien ante las transiciones del rival. Según su análisis, Atlético Tucumán interceptó correctamente las contras de Central Córdoba y nunca pasó sobresaltos reales, razón por la cual el empate sin goles también respondió a una solidez defensiva.
Lo que convirtió al episodio en viral no fue solo el contenido del intercambio, sino la actitud del jugador. Suso no ignoró al niño ni minimizó su opinión por la edad, sino que decidió confrontar el análisis como si estuviera dialogando con un periodista o un colega del ambiente. Esa seriedad generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales, donde algunos valoraron la explicación futbolera y otros cuestionaron el tono elegido.
LE PUEDE INTERESAR
Zaniratto pierde a una variante en el ataque: Santiago Villarreal sufrió una lesión y será baja los próximos partidos
Las imágenes se difundieron rápidamente y sumaron miles de reproducciones, con un detalle que aportó humor a la escena: la expresión de incredulidad de Suso ante el análisis del pequeño hincha, apodado por muchos como “el mini DT”. Sin embargo, más allá de la respuesta firme, el defensor se quedó escuchando y se tomó el tiempo de explicar su punto de vista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí