Ex combatientes de Malvinas se concentraron frente a la Gobernación para exigir ser reconocidos y atendidos

Decenas de ex combatientes de la Guerra de Malvinas se concentraron este jueves desde temprano frente a la Gobernación bonaerense, en La Plata, para reclamar una audiencia con las autoridades provinciales y exigir el reconocimiento que aseguran esperar desde hace más de cuatro décadas.

Con banderas argentinas, pancartas y consignas claras, los manifestantes —provenientes de localidades como San Pedro y San Nicolás— se ubicaron en las inmediaciones del edificio gubernamental desde las primeras horas de la mañana.

“Somos combatientes no reconocidos en la Guerra de Malvinas. Venimos con un reclamo hace 43 años y queremos que cumpla el gobernador con tan solo una firma”, expresaron algunos de los presentes en diálogo con el móvil de EL DÍA.

Según detallaron, su pedido apunta a obtener un reconocimiento oficial por parte de la Provincia, similar al que ya existe en otras jurisdicciones. “En Chaco están pagando 770 mil pesos por mes. Nosotros solo pedimos igualdad”, remarcaron.

Reclamo histórico y pedido de diálogo

Los ex combatientes aseguraron que llegaron a la ciudad cerca de las 7 de la mañana, pero hasta el momento no habían sido recibidos por ninguna autoridad.

“Fuimos soldados, solamente queremos que nos atiendan y que nos den una palabra oficial. Hace 43 años que esperamos”, señalaron con visible malestar.

A pesar de la situación, destacaron que la protesta se desarrolló de manera pacífica y sin intención de generar conflictos. “No queremos cortar porque la sociedad nos respeta mucho. Venimos con educación, con confianza, y esperamos que no nos falten el respeto”, agregaron.

Un reclamo que se repite

El pedido de reconocimiento para los denominados “ex combatientes no reconocidos” es un planteo que se viene repitiendo desde hace años en distintos puntos del país. En este caso, los manifestantes buscan una respuesta concreta por parte del gobierno bonaerense que permita saldar una deuda histórica.

Mientras tanto, la protesta continuaba a la espera de una respuesta oficial que, hasta el momento, no había llegado.