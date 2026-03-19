Novelli, el nexo clave que investiga la Justicia en el escándalo $Libra

A partir de las últimas novedades incorporadas al expediente que investiga presuntas estafas vinculadas a la criptomoneda $Libra, el nombre de Mauricio Novelli quedó en el centro de la escena. El estudio de sus comunicaciones, sus movimientos financieros y su vínculo con el presidente Javier Milei parecen ubicarlo como una pieza relevante dentro del entramado que dio origen al proyecto.

Novelli es un joven trader, empresario y operador del mundo financiero que en los últimos años construyó un vínculo sostenido con Milei y su entorno. Es también una suerte de lobbista dentro del ecosistema cripto, donde operó como nexo entre empresarios tecnológicos y la esfera política.

Su trayectoria se desarrolló a través de N&W Professional Traders, una academia de formación en inversiones que fundó junto a su socio Jeremías Walsh. Desde allí ofrecía capacitaciones sobre mercado cambiario y operatoria financiera. Fue en ese ámbito donde comenzó su relación con Milei, quien desde 2020 dictaba cursos en esa estructura a cambio de honorarios profesionales. Ese vínculo se habría sostenido en el tiempo y se profundizó con el crecimiento político del economista hasta su llegada al Gobierno.

Ya con Milei en el poder, creen que Novelli pasó a tener un acceso frecuente a la Casa Rosada, vía su muy buen vínculo con Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia. La investigación judicial en curso analiza si esa cercanía fue utilizada como un activo dentro de negocios vinculados al mundo de las criptomonedas.

En paralelo, el joven empresario amplió su campo de acción. Junto a Manuel Terrones Godoy organizó el Tech Forum Argentina de octubre de 2024, un evento que reunió a actores del sistema tecnológico. Milei participó como figura central. Ese encuentro funcionó como punto de contacto entre el Presidente y referentes del sector, entre ellos el estadounidense Hayden Davis, señalado en la causa como uno de los ideólogos del token $Libra.

La causa se originó, en rigor, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de la red social X un mensaje difundiendo el lanzamiento de la cripto. En pocas horas, el activo pasó de valer centavos a cerca de cinco dólares, para luego desplomarse. Según las denuncias, durante ese lapso un grupo reducido de operadores habría retirado cerca de 100 millones de dólares, mientras otros inversores registraron pérdidas millonarias.

PERITAJE CLAVE

En ese contexto, el expediente incorporó en las últimos días una pericia tecnológica sobre el teléfono celular de Novelli que permitió reconstruir mensajes, audios, llamadas, documentos borrados y notas internas. Y aportó nuevos elementos sobre su vínculo con Milei y su entorno. Uno de los mensajes recuperados, fechado el 1 de agosto de 2023, expone una dinámica previa a la llegada al poder: “Tenemos que pagar los US$ 2000 de Milei de siempre”, le indicó Novelli a su secretaria. También se habla de transferencias al ahora Presidente y demás. Ya con el gobierno en funciones hay un mensaje alude a “juntar los 4.000 para Karina”. Para los investigadores, estos elementos forman parte de una línea de análisis que busca determinar si existieron pagos sistemáticos y recurrentes vinculados a la figura del hoy jefe del Estado.

La pericia también permitió reconstruir cómo Novelli explotaba ese vínculo en el plano comercial. En la organización del Tech Forum, por ejemplo, compartió una selfie con Milei tras una reunión en Casa Rosada y la utilizó para promocionar el evento ante potenciales sponsors. En otro audio, mencionó la posibilidad de organizar “un evento con presidencia” en un hotel porteño. Ese uso de la imagen presidencial como activo de negocios es uno de los ejes que analiza la investigación judicial.

Otro aspecto bajo análisis es el nivel de consumo del joven empresario. Los mensajes recuperados muestran consultas por vehículos de alta gama, propiedades de alto valor y relojes de lujo, con referencias reiteradas a pagos en efectivo. Se investiga, pues, su evolución patrimonial.

En cuanto al lanzamiento de $Libra, la pericia permitió reconstruir la secuencia de comunicaciones de ese día Novelli mantuvo múltiples contactos con Milei minutos antes y después del posteo que impulsó el valor del activo. También se registraron comunicaciones con Karina y una videollamada que incluyó al asesor Santiago Caputo, además de cerca de 200 interacciones durante ese fin de semana, en medio del derrumbe del token.