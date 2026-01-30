Belgrano y Tigre no se sacaron ventajas

En un encuentro en el que primó la igualdad y que no se definió hasta cerca del final, Belgrano igualó ayer como local 1 a 1 con Tigre, en el partido que disputaron en el estadio Julio César Villagra, por la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.

La visita comenzó en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo, con el gol del delantero David Romero, mientras que el volante Lautaro Gutiérrez igualó a los 36 minutos para el “Pirata”.

Los minutos corrieronb y más allá de algunas chances claras, el resultado no se movió. Con la igualdad, ambos equipos quedan con cuatro puntos, en la tercera y cuarta posición de la zona B.

En la próxima fecha, el “Pirata” visitará a Argentinos Juniors, el lunes 2 de febrero a las 22:00, mientras que los dirigidos por Diego Dabove jugarán el mismo día, recibiendo a Racing, pero a partir de las 19:45.