Lanzan un sistema de seguridad que conecta al 911 con el SAME y el COM

El intendente, Julio Alak, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, presentaron ayer un nuevo sistema de “multiagencia”, que permitirá articular en tiempo real las distintas áreas de emergencia de la Municipalidad y la Provincia para optimizar la respuesta y el despliegue de recursos ante situaciones críticas.

El sistema permitirá la articulación y coordinación de las distintas áreas de emergencia a nivel provincial y municipal, incluyendo el 911, el SAME, Emergencias Territoriales, las patrullas municipales y el propio COM, consolidando un esquema de trabajo conjunto.

Así, se optimizará el uso de los recursos disponibles y se agilizará su despliegue ante situaciones de emergencia, tanto en el ámbito policial como municipal, y posibilitar una mayor transparencia en la fiscalización de los aportes locales destinados a la operatividad territorial.

El objetivo principal de la implementación es garantizar el seguimiento en tiempo real de cada situación y la asignación del recurso del Estado más cercano y adecuado. De este modo, se busca mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas vecinales y optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes.

A su vez, se impulsa un modelo de gestión integrado y unificado para la atención, recepción y despacho de eventos basado en un registro único. Esta herramienta facilita la coordinación entre las distintas áreas involucradas, mejorando la comunicación y la eficiencia en la respuesta ante incidentes.

La idea es que, en lugar de funcionar en paralelo, las áreas abocadas a la seguridad y el control en la vía pública de la Comuna colaboren y se retroalimenten con aquellas que son materia exclusiva de la Provincia.

Durante la presentación, el intendente Alak destacó que, con el nuevo sistema, “se está dando un paso fundamental en la Ciudad para dar respuesta y garantizar una atención más rápida y eficiente ante cada emergencia, optimizando los recursos disponibles y fortaleciendo el trabajo conjunto entre las distintas áreas”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, afirmó que es “muchísima” la inversión en tecnología y aseguró que desde ayer “estamos formal y absolutamente integrados: toda la información del 911, toda la información de los patrulleros, el tiempo que tardamos en llegar a las emergencias”. Y explicó que “desde la Provincia vamos a tener toda la información que recoge el Municipio en tiempo real; esto es Municipio y Provincia trabajando juntos para llevar tranquilidad a los barrios, combatir el delito, bajar los homicidios y combatir la droga”.

La presentación se realizó en la sede del Centro de Operaciones Municipal (COM), ubicado en 20 y 50, desde donde salen las patrullas municipales de Control Urbano y donde se monitorean las cámaras de vigilancia que la Comuna se encuentra instalando en distintas zonas del partido. En ese sentido, como ya anunció el jefe comunal, ya está en marcha la adquisición de un sistema que permita la lectura de patentes de automóviles en los accesos a la Ciudad, así como la vigilancia en cada localidad.