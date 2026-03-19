El gol 900 de Messi no le alcanzó a Inter

Lionel Messi alcanzó los 900 goles de su carrera, pero la fiesta no fue completa: el Inter Miami empató 1-1 como local ante el Nashville y quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf en octavos de final por el tanto de visitante. De esta forma, el equipo de Javier Mascherano se quedó sin chances de manera temprana en el certamen continental y se enfocará de lleno en la defensa de la MLS.

Inter Miami pegó de entrada de la mano de Leo, que con un buen zurdazo estampó el 1-0 a los 7 minutos. Luego de varios partidos, Messi pudo alcanzar su marca en 1.142 partidos y quedó a 65 goles de Cristiano Ronaldo, quien es el máximo goleador de toda la historia.

Después el partido entró en una meseta, donde la lluvia fue un condimento para un encuentro cerrado y de pocas situaciones de peligro.

De Paul buscó manejar el mediocampo y asociarse con Messi, pero Nashville fue firme en la marca. Y en el complemento, el elenco de Miami bajó su rendimiento y el visitante, inquietó a a través de algunos remates de media distancia.

Inter no tuvo circuito de juego y el visitante, fue protagonista. A los 29 minutos, consiguió el empate de la mano de un argentino: el ex Huracán y Boca, Cristian Espinoza, aprovechó un rebote tras una salvada de la defensa en la línea y estampó el 1-1 con un furioso derechazo, que enmudeció el Chase Stadium.

Mascherano pateó el tablero y realizó algunas variantes, donde se destacó el ingreso de Luis Suárez. Con más empuje que juego, Inter lo buscó y pese a algunos buenos pases de Messi, no pudo torcer la historia. De esta manera, el conjunto de Miami quedó eliminado en octavos de final y sigue sin poder ser protagonista del máximo certamen continental de la Concacaf.

Sin dudas, un golpe duro para Mascherano y el equipo, que habían hecho un buen partido en la ida pero que fallaron en momentos claves y terminaron quedando afuera por un tanto de visitante.

De esta manera, Inter Miami se enfocará solamente en la primera etapa de la MLS, donde buscará seguir firme en puestos de playoffs de la Conferencia Este.

Messi marcó con un buen zurdazo el gol 900 de su carrera. Una nueva gran marca para el astro

GANÓ EL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ

El Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez derrotó 1-0 a San Pablo como local y logró tomar oxígeno, para alejarse de los puestos de descenso. El único tanto del encuentro lo marcó el chileno, Iván Román, a los 19 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, el Botafogo perdió 2-1 con Palmeiras y quedó en zona de descenso. Además, su entrenador, Martín Anselmi, dejaría de ser el entrenador en las próximas horas tras los malos resultados. En el Fogao, fue titular el ex volante de Estudiantes, Cristian Medina, quien fue expulsado por una fuerte patada al cierre del primer tiempo.