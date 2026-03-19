Críticas del kirchnerismo a Milei en el Senado

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El kirchnerismo aprovechó ayer que el oficialismo abrió el recinto de sesiones del Senado para atacar con dureza al presidente Javier Milei por el caso de la presunta mega estafa $Libra y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.
Fue durante la sesión puesta en marcha para dar ingreso a pliegos de Carlos Mahiques y de Lucila Crexell, en el primer encuentro en el recinto del período ordinario.
El oficialismo impulsó junto a sus aliados la sesión que se realizó desde las 14.15 para dar ingreso a los pliegos a los pliegos de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de la ex legisladora neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá, aunque el peronismo no perdió la oportunidad de criticar al Gobierno.
La sesión fue abierta a las 14.15 por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y comenzó con un homenaje al exsenador y exintendente de Rosario Horacio “Vasco” Usandizaga y al exlegislador chaqueño Antonio Rodas.
Tras los homenajes, comenzaron las cuestiones de privilegio que el kirchnerismo utilizó para expresar sus duras criticas a Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el caso Libra; y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por haber sumado a su esposa Bettina Angeletti a la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos.
Uno de los discursos más fuertes fue el del exministro de Justicia Martín Soria, quien sostuvo que el lanzamiento de $Libra el 14 de febrero del 2025 “no fue un error” sino que reveló “un modus operandi” del jefe de Estado. “Estamos en presencia de una estafador serial”, fulminó el senador rionegrino al exponer su cuestión de privilegio contra el presidente.
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Por su parte, en su cuestión de privilegio contra Milei, la senadora Juliana Di Tullio aseveró que “este es un gobierno de estafadores. El presidente de la República Argentina es una estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”, insistió.
Las acusaciones de los senadores K fueron rechazadas por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien salió al cruce de las críticas e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”, subrayó.
“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó la exministra de Seguridad, que denunció la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe de Estado cuando tiene a su referenta Cristina Kirchner presa con condena firme.
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