Deportes |2-1 en la fortaleza

Lanús venció a Unión y lidera la Zona A del torneo

30 de Enero de 2026 | 03:04
En La Fortaleza, Lanús derrotó 2-1 a Unión y lidera con puntaje ideal la Zona A del Apertura junto a Vélez. Más allá de ser superior, terminó sufriendo más de la cuenta ante un Tatengue que jugó gran parte del encuentro con un jugador menos, por la expulsión de Fascendini.

Luego de tener chances claras y de que la visita se quede con 10 por la expulsión del defensor (por último recurso), el Granate abrió el marcador en la última del primer tiempo: a los 48, luego de un exquisito pase de Rodrigo Castillo, Ramiro Carrera definió de gran manera ante la salida de Matías Mansilla, el 1-0.

En el complemento, Lanús salió a buscar el segundo y recién lo encontró a los 11 minutos: tras una pelota parada mal hecha, Eduardo Salvio encaró un contragolpe con superioridad numérica y asistió a Marcelino Moreno, quien con una gran definición, estampó el 2-0. A los 20´, el Tatengue le puso suspenso al encuentro: luego de una gran jugada y asistencia de Palacios, Tarragona se la picó al arquero en la salida.

 

