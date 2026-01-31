Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes

El implicado intentó asaltar a un motociclista y voló por el aire sobre el Acceso Sudeste.

31 de Enero de 2026 | 10:31

Escuchar esta nota

Un delincuente fue atropellado por una policía cuando intentó asaltar a mano armada a un motociclista en el partido bonaerense de Quilmes, altura Bernal, sobre el Acceso Sudeste.

Según fuentes policiales que accedió este medio, contaron que dos ladrones interceptaron al conductor de la moto que circulaba con normalidad por la zona y lo amenazaron con armas de fuego.

En ese momento, al quedar expuestos sobre la calzada, la automovilista, miembro de una fuerza de seguridad, embistió a uno de los malhechores, provocándole graves heridas.

El cómplice logró escapar, aunque fue identificado por los investigadores. Minutos después, personal del SAME arribó al lugar y trasladó al delincuente herido al Hospital Iriarte, donde se constató que presentaba fracturas en ambas piernas.

Por disposición del titular de la UFI N° 5 de Quilmes, el implicado quedó detenido y fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

A su vez, la conductora del vehículo se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada

La mujer reconoció haber atropellado al ladrón, por lo que se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Por razones de seguridad, su identidad permanece bajo resguardo y no se dispuso su arresto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Segundo finde de rodaje y se amplían los cortes en La Plata

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
Últimas noticias de Policiales

Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada

Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años
La Ciudad
Concejales de La Plata exigen explicaciones por la demora en las obras del Parque Saavedra
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Segundo finde de rodaje y se amplían los cortes en La Plata
Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde
Febrero llega con otra suba del micro en La Plata: 4,5%
Información General
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Deportes
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
Espectáculos
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla