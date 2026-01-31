Un delincuente fue atropellado por una policía cuando intentó asaltar a mano armada a un motociclista en el partido bonaerense de Quilmes, altura Bernal, sobre el Acceso Sudeste.

Según fuentes policiales que accedió este medio, contaron que dos ladrones interceptaron al conductor de la moto que circulaba con normalidad por la zona y lo amenazaron con armas de fuego.

En ese momento, al quedar expuestos sobre la calzada, la automovilista, miembro de una fuerza de seguridad, embistió a uno de los malhechores, provocándole graves heridas.

El cómplice logró escapar, aunque fue identificado por los investigadores. Minutos después, personal del SAME arribó al lugar y trasladó al delincuente herido al Hospital Iriarte, donde se constató que presentaba fracturas en ambas piernas.

Por disposición del titular de la UFI N° 5 de Quilmes, el implicado quedó detenido y fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

A su vez, la conductora del vehículo se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial.

La mujer reconoció haber atropellado al ladrón, por lo que se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Por razones de seguridad, su identidad permanece bajo resguardo y no se dispuso su arresto.