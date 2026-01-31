Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Explotación infantil en La Plata

VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos

31 de Enero de 2026 | 11:01

Escuchar esta nota

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en La Plata, vinculados a una causa por explotación infantil, tras constatarse que utilizaban a niños de entre 4 meses y 8 años para pedir dinero a los automovilistas en la transitada esquina de las avenidas 7 y 32. Según informaron fuentes calificadas, los sospechosos exponían a las víctimas -entre ellas un bebé de pocos meses- incluso bajo condiciones climáticas adversas para su salud. Todos los menores fueron rescatados, recibieron asistencia y fueron puestos a resguardo.

La orden de detención fue librada por la Justicia y ejecutada por la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, luego de una serie de tareas de inteligencia que permitieron certificar la veracidad de los hechos denunciados.

De acuerdo con el reporte oficial, los implicados obligaban a los menores a mendigar entre las 14:00 y las 19:00, "sin importar el calor o la lluvia". Los niños, con quienes no mantenían lazos de parentesco, presentaban un aspecto descuidado y compartían un trasfondo de extrema vulnerabilidad social.

En el marco de la investigación, se estableció que los progenitores de las víctimas son personas atravesadas por crisis económicas y problemas de adicciones, residentes de los barrios El Mercadito y Nuevo Mercadito de Tolosa.

La recolección de pruebas permitió precisar el modus operandi de la banda: una mujer de 47 años se encargaba del traslado de los menores hasta el punto de explotación, mientras que un hombre de 28 años supervisaba la actividad ilícita. Al momento de ser interceptada, la mujer sostenía al bebé de 4 meses. Según se determinó, esta práctica ilegal generaba ingresos cercanos a los 90.000 pesos diarios.

Los investigadores destacaron que, más allá del aprovechamiento económico, los niños se encontraban en permanente riesgo físico debido al intenso flujo vehicular de la zona, que conecta el centro de la ciudad con la zona norte y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la aprehensión en flagrancia por el delito de "explotación infantil con ánimo de lucro", bajo los artículos 145 bis y 148 bis del Código Penal. En paralelo, se dio intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia y al Servicio Zonal para garantizar el rescate y la asistencia de los menores.

Respecto al estado de salud de los niños, se informó que no presentaban cuadros de gravedad, aunque sí signos de exposición prolongada al sol, especialmente el bebé que fue rescatado en el lugar.

Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares y dinero en efectivo proveniente de la actividad. Además de la pareja principal, se detuvo a un tercer sospechoso de 28 años que contaba con un pedido de captura activo por "hurto", por lo que quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de "rebeldía".

En la causa intervienen la UFI N° 11, el Juzgado de Garantías N° 1 y el Juzgado Correccional N° 5 del Departamento Judicial de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Segundo finde de rodaje y se amplían los cortes en La Plata

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Correo y aerolínea, las futuras publicidades
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada

Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años
Espectáculos
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
La Ciudad
El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia
Concejales de La Plata exigen explicaciones por la demora en las obras del Parque Saavedra
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Segundo finde de rodaje y se amplían los cortes en La Plata
Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde
Información General
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Deportes
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla