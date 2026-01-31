VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en La Plata, vinculados a una causa por explotación infantil, tras constatarse que utilizaban a niños de entre 4 meses y 8 años para pedir dinero a los automovilistas en la transitada esquina de las avenidas 7 y 32. Según informaron fuentes calificadas, los sospechosos exponían a las víctimas -entre ellas un bebé de pocos meses- incluso bajo condiciones climáticas adversas para su salud. Todos los menores fueron rescatados, recibieron asistencia y fueron puestos a resguardo.

La orden de detención fue librada por la Justicia y ejecutada por la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, luego de una serie de tareas de inteligencia que permitieron certificar la veracidad de los hechos denunciados.

De acuerdo con el reporte oficial, los implicados obligaban a los menores a mendigar entre las 14:00 y las 19:00, "sin importar el calor o la lluvia". Los niños, con quienes no mantenían lazos de parentesco, presentaban un aspecto descuidado y compartían un trasfondo de extrema vulnerabilidad social.

En el marco de la investigación, se estableció que los progenitores de las víctimas son personas atravesadas por crisis económicas y problemas de adicciones, residentes de los barrios El Mercadito y Nuevo Mercadito de Tolosa.

La recolección de pruebas permitió precisar el modus operandi de la banda: una mujer de 47 años se encargaba del traslado de los menores hasta el punto de explotación, mientras que un hombre de 28 años supervisaba la actividad ilícita. Al momento de ser interceptada, la mujer sostenía al bebé de 4 meses. Según se determinó, esta práctica ilegal generaba ingresos cercanos a los 90.000 pesos diarios.

Los investigadores destacaron que, más allá del aprovechamiento económico, los niños se encontraban en permanente riesgo físico debido al intenso flujo vehicular de la zona, que conecta el centro de la ciudad con la zona norte y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la aprehensión en flagrancia por el delito de "explotación infantil con ánimo de lucro", bajo los artículos 145 bis y 148 bis del Código Penal. En paralelo, se dio intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia y al Servicio Zonal para garantizar el rescate y la asistencia de los menores.

Respecto al estado de salud de los niños, se informó que no presentaban cuadros de gravedad, aunque sí signos de exposición prolongada al sol, especialmente el bebé que fue rescatado en el lugar.

Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares y dinero en efectivo proveniente de la actividad. Además de la pareja principal, se detuvo a un tercer sospechoso de 28 años que contaba con un pedido de captura activo por "hurto", por lo que quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de "rebeldía".

En la causa intervienen la UFI N° 11, el Juzgado de Garantías N° 1 y el Juzgado Correccional N° 5 del Departamento Judicial de La Plata.