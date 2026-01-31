Concejales de La Plata exigen explicaciones por la demora en las obras del Parque Saavedra

Los concejales de Propuesta Republicana (PRO) en La Plata presentaron un pedido de informes ante el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo municipal brinde precisiones sobre el avance y el cronograma de las obras de puesta en valor del Parque Saavedra, una de las áreas verdes más emblemáticas de la ciudad que está en refacción desde agosto del año pasado.

La iniciativa, firmada por los ediles Nicolás Morzone e Iván Zanetto, solicita que se informe cuál es el plazo total previsto de la obra, cuándo comenzó y cuándo se espera que concluya, además del grado de avance actual de los trabajos. También se reclama que se detalle qué empresa fue contratada para la ejecución, cuál fue el procedimiento de contratación, el monto adjudicado y si se otorgaron ampliaciones de plazos o ajustes de precios.

Los concejales opositores subrayaron en los fundamentos del proyecto que el parque, ubicado entre las calles 12 y 14 y de 64 a 68, constituye un espacio de alta utilización social y recreativa. Señalaron que la restricción prolongada de gran parte del predio sin información clara sobre el avance de los trabajos afecta el derecho de la comunidad a disfrutar del espacio público y genera malestar e incertidumbre en los vecinos.

Además, los ediles pidieron que funcionarios de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos concurran al Concejo a brindar explicaciones, ya sea en el recinto o ante la Comisión de Obras Públicas, para responder a las dudas sobre la aparente inactividad y falta de información pública visible sobre la obra.

Según los fundamentos, la medida surge a partir de reiteradas inquietudes de residentes del barrio y usuarios habituales del parque, que aseguran desconocer los plazos de finalización, los motivos de los períodos sin avances visibles y la ausencia de detalles oficiales accesibles sobre el desarrollo de la intervención.