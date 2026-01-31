Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia
Música, teatro, cine y más: la agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata
VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata
Concejales de La Plata exigen explicaciones por la demora en las obras del Parque Saavedra
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación
Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada
Actividades en La Plata: talleres, colonia de arte, yoga y cine móvil
Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde
VIDEO. De protegidos a descuidados en La Plata: los edificios que meten miedo
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo municipal detalle plazos, avance y motivos de la aparente paralización de la puesta en valor del histórico espacio verde. Vecinos y usuarios del parque reclaman falta de información clara.
Escuchar esta nota
Los concejales de Propuesta Republicana (PRO) en La Plata presentaron un pedido de informes ante el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo municipal brinde precisiones sobre el avance y el cronograma de las obras de puesta en valor del Parque Saavedra, una de las áreas verdes más emblemáticas de la ciudad que está en refacción desde agosto del año pasado.
La iniciativa, firmada por los ediles Nicolás Morzone e Iván Zanetto, solicita que se informe cuál es el plazo total previsto de la obra, cuándo comenzó y cuándo se espera que concluya, además del grado de avance actual de los trabajos. También se reclama que se detalle qué empresa fue contratada para la ejecución, cuál fue el procedimiento de contratación, el monto adjudicado y si se otorgaron ampliaciones de plazos o ajustes de precios.
Los concejales opositores subrayaron en los fundamentos del proyecto que el parque, ubicado entre las calles 12 y 14 y de 64 a 68, constituye un espacio de alta utilización social y recreativa. Señalaron que la restricción prolongada de gran parte del predio sin información clara sobre el avance de los trabajos afecta el derecho de la comunidad a disfrutar del espacio público y genera malestar e incertidumbre en los vecinos.
Además, los ediles pidieron que funcionarios de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos concurran al Concejo a brindar explicaciones, ya sea en el recinto o ante la Comisión de Obras Públicas, para responder a las dudas sobre la aparente inactividad y falta de información pública visible sobre la obra.
Según los fundamentos, la medida surge a partir de reiteradas inquietudes de residentes del barrio y usuarios habituales del parque, que aseguran desconocer los plazos de finalización, los motivos de los períodos sin avances visibles y la ausencia de detalles oficiales accesibles sobre el desarrollo de la intervención.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí