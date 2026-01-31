Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos registró un fuerte incremento durante 2025. De acuerdo con el último Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central, en diciembre se rechazaron 119.285 cheques por el motivo “sin fondos suficientes”, lo que representó una suba interanual del 205,2% en términos de cantidad.

El aumento fue todavía más pronunciado al medirlo en dinero. El monto total de esos rechazos alcanzó los $347.638 millones, con un crecimiento del 311,3% interanual nominal y del 212,6% en términos reales, según precisó la autoridad monetaria.

El propio tablero de control del BCRA resume el fenómeno al señalar que los cheques rechazados sin fondos más que se triplicaron en el último año, tanto por número de operaciones como por montos involucrados.

Qué lugar ocupan dentro del sistema de pagos

Durante diciembre se compensaron en total 5,36 millones de cheques, entre físicos y electrónicos, por un monto global de $22,4 billones. Dentro de ese universo, los rechazos por falta de fondos representaron el 2,2% del total de cheques compensados en cantidad y el 1,6% en montos.

Si bien la proporción sobre el total sigue siendo relativamente baja, el Banco Central advierte que la dinámica interanual muestra una aceleración marcada, que contrasta con la evolución de otros instrumentos de pago.

“El motivo ‘sin fondos suficientes’ explicó la mayor parte del crecimiento de los rechazos”, detalla el informe oficial en el apartado dedicado a cheques, donde se remarca que esta categoría concentró la mayor suba tanto en cantidades como en montos respecto de diciembre de 2024.

El aumento de los rechazos se dio en un contexto de predominio creciente del cheque electrónico (ECHEQ) dentro del sistema. En diciembre, el 82,2% de los montos compensados correspondió a cheques electrónicos, mientras que su participación en cantidades alcanzó el 60%, con 3,2 millones de ECHEQ procesados en el mes.

En términos de montos, los ECHEQ concentraron $18,4 billones de los $22,4 billones compensados en pesos. Además, desde la implementación del ECHEQ en dólares, durante diciembre se compensaron 19 cheques electrónicos en moneda extranjera por un total de 0,8 millones de dólares.

La serie histórica del BCRA muestra que la participación del ECHEQ crece de forma sostenida desde 2021, desplazando progresivamente al cheque físico tradicional. Sin embargo, este cambio estructural no evitó que los rechazos por falta de fondos mostraran el fuerte aumento observado en 2025.