Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |INQUIETANTES PREVISIONES PARA EL NUEVO MES

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Tras un fin de semana templado, las temperaturas volverían a tomar impulso en la Región alcanzando máximas por encima de los 33 grados y un escenario de lluvias escasas, según anticipa el pronóstico oficial

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
30 de Enero de 2026 | 01:58
Edición impresa

Febrero llegará a La Plata con una postal tan temida como vista ya este verano. Y es que si bien el calor daría una breve tregua este fin de semana, se espera que vuelva con fuerza con el avance del mes. Como anticipa el pronóstico oficial, tras un descenso térmico transitorio, la región de La Plata registrará un nuevo ascenso de temperaturas que podría configurar la tercera ola de calor de 2026.

La breve calma antes del nuevo huracán de calor comenzará a sentirse a partir de hoy con el avance de un frente frío desde la Patagonia hacia el centro del país. Este sistema provocará una baja temporaria de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad, con posibles lluvias en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y el Litoral. En ese escenario no se descartan chaparrones aislados en La Plata y el área metropolitana en general.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mañana y el domingo presentarán valores moderados, con máximas que oscilarán entre los 29 y 30 grados. Sin embargo, a partir del lunes 1º de febrero, las marcas térmicas volverán a subir con rapidez. El pronóstico extendido anticipa máximas de 33 grados para el martes y el miércoles, con una tendencia que podría continuar en ascenso.

POCA AGUA

En cuanto a las precipitaciones, el panorama para el AMBA y la región central del país es poco alentador. Si bien el paso del frente frío permitirá la ocurrencia de tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico advierte que febrero estará marcado por lluvias normales o inferiores a lo normal en Buenos Aires y zonas aledañas.

Esta escasez hídrica se vincula a la persistencia del fenómeno de La Niña, que continúa alterando los patrones de circulación atmosférica y limita el ingreso de sistemas lluviosos más organizados.

Los especialistas señalan que este escenario no descarta episodios puntuales de tormentas severas, incluso en contextos dominados por la sequía. “Se prevé sigan predominando los forzantes de menor escala por lo que variaciones tanto espacial y temporal tenderían a favorecerse a lo largo del trimestre”, indica el informe técnico del organismo nacional.

LE PUEDE INTERESAR

Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

NOCHES DE POCO DESCANSO

El sitio Meteored coincide en que, tras el breve período inestable, las condiciones volverán a favorecer el predominio del calor. “Se destaca que probablemente la próxima semana, las temperaturas en el AMBA pueden conformar una nueva ola de calor, la tercera de 2026”, señala el reporte, en línea con los modelos internacionales que anticipan anomalías térmicas persistentes en el Cono Sur.

En áreas urbanas densamente pobladas como La Plata, el impacto del calor se ve amplificado por el efecto de isla térmica. Las temperaturas nocturnas elevadas dificultan el enfriamiento ambiental y aumentan los riesgos para la salud, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. A esto se suma la falta de lluvias sostenidas, que agrava el estrés hídrico y complica la gestión del agua.

El contraste con otras regiones del país es marcado. Mientras el AMBA enfrenta calor persistente y déficit de precipitaciones, en la Patagonia el descenso térmico traerá alivio, aunque seguirá el riesgo de incendios.

“El contraste térmico y el alto contenido de humedad están generando condiciones propicias tanto para tormentas severas como para la propagación de incendios”, advierten desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Así, febrero se perfila como un mes exigente para el área metropolitana. En La Plata, el verano volverá a imponer jornadas sofocantes y noches de poco descanso, bajo la atenta vigilancia de los organismos meteorológicos ante un escenario climático cada vez más extremo y volátil.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

En áreas urbanas densamente pobladas, como el casco de La Plata, el impacto del calor se verá amplificado por el efecto de “isla térmica”

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa

El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días

Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata

VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
+ Leidas

La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner

Cetré arma las valijas y parte rumbo a Brasil
Últimas noticias de Información General

Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global

Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030

Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Espectáculos
“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal
Paris Hilton, de regreso: la primera “famosa por ser famosa” cuenta su historia en el cine
En Punta Lara se desata una nueva fiesta ricotera
Christian Petersen rompió el silencio y dijo que no hubo anfetaminas
Secuelitis aguda: anuncian una segunda parte para “Dirty Dancing”
La Ciudad
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
Policiales
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado
Cada cinco días muere un motociclista en la Región
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos
Deportes
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales
Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca
Di María, minimizó los silbidos en Racing: “Lo virtual no es lo real”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla