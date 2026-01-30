La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Febrero llegará a La Plata con una postal tan temida como vista ya este verano. Y es que si bien el calor daría una breve tregua este fin de semana, se espera que vuelva con fuerza con el avance del mes. Como anticipa el pronóstico oficial, tras un descenso térmico transitorio, la región de La Plata registrará un nuevo ascenso de temperaturas que podría configurar la tercera ola de calor de 2026.

La breve calma antes del nuevo huracán de calor comenzará a sentirse a partir de hoy con el avance de un frente frío desde la Patagonia hacia el centro del país. Este sistema provocará una baja temporaria de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad, con posibles lluvias en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y el Litoral. En ese escenario no se descartan chaparrones aislados en La Plata y el área metropolitana en general.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mañana y el domingo presentarán valores moderados, con máximas que oscilarán entre los 29 y 30 grados. Sin embargo, a partir del lunes 1º de febrero, las marcas térmicas volverán a subir con rapidez. El pronóstico extendido anticipa máximas de 33 grados para el martes y el miércoles, con una tendencia que podría continuar en ascenso.

POCA AGUA

En cuanto a las precipitaciones, el panorama para el AMBA y la región central del país es poco alentador. Si bien el paso del frente frío permitirá la ocurrencia de tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico advierte que febrero estará marcado por lluvias normales o inferiores a lo normal en Buenos Aires y zonas aledañas.

Esta escasez hídrica se vincula a la persistencia del fenómeno de La Niña, que continúa alterando los patrones de circulación atmosférica y limita el ingreso de sistemas lluviosos más organizados.

Los especialistas señalan que este escenario no descarta episodios puntuales de tormentas severas, incluso en contextos dominados por la sequía. “Se prevé sigan predominando los forzantes de menor escala por lo que variaciones tanto espacial y temporal tenderían a favorecerse a lo largo del trimestre”, indica el informe técnico del organismo nacional.

NOCHES DE POCO DESCANSO

El sitio Meteored coincide en que, tras el breve período inestable, las condiciones volverán a favorecer el predominio del calor. “Se destaca que probablemente la próxima semana, las temperaturas en el AMBA pueden conformar una nueva ola de calor, la tercera de 2026”, señala el reporte, en línea con los modelos internacionales que anticipan anomalías térmicas persistentes en el Cono Sur.

En áreas urbanas densamente pobladas como La Plata, el impacto del calor se ve amplificado por el efecto de isla térmica. Las temperaturas nocturnas elevadas dificultan el enfriamiento ambiental y aumentan los riesgos para la salud, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. A esto se suma la falta de lluvias sostenidas, que agrava el estrés hídrico y complica la gestión del agua.

El contraste con otras regiones del país es marcado. Mientras el AMBA enfrenta calor persistente y déficit de precipitaciones, en la Patagonia el descenso térmico traerá alivio, aunque seguirá el riesgo de incendios.

“El contraste térmico y el alto contenido de humedad están generando condiciones propicias tanto para tormentas severas como para la propagación de incendios”, advierten desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Así, febrero se perfila como un mes exigente para el área metropolitana. En La Plata, el verano volverá a imponer jornadas sofocantes y noches de poco descanso, bajo la atenta vigilancia de los organismos meteorológicos ante un escenario climático cada vez más extremo y volátil.