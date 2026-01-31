Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
SUERTE NUMERICA: 60-33-50. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le valdrán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos de plena felicidad.
SUERTE NUMERICA: 03-17-82. Muy buen día para los trabajos. Realizaciones monetarias. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Su prestigio de deportista está en juego.
SUERTE NUMERICA: 61-48-33. En sus ocupaciones tendrá suerte. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Pequeña complicación. Su prestigio está en juego.
SUERTE NUMERICA: 25-09-10. Tranquilidad y concentración en su trabajo. No se pierda en detalles. Vuelve la felicidad a su corazón. Ocupe su lugar.
SUERTE NUMERICA: 14-27-28. Complicaciones pasajeras en su trabajo. Se presentarán problemas amorosos que podrá superar. No se deprima. Exito deportivo.
SUERTE NUMERICA: 10-90-01. No ponga en tela de juicio los trabajos de sus colaboradores. Ciclo armonioso en el amor.
SUERTE NUMERICA: 14-76-39. Clima contradictorio en su trabajo. Durante el día puede tener algunos inconvenientes en lo sentimental.
SUERTE NUMERICA: 32-54-87. Podrá llevar a buen término un trabajo minucioso o difícil, pero deberá cuidarse de actitudes arbitrarias. Día maravilloso para amar.
SUERTE NUMERICA: 09-13-71. No acepte grandes riesgos en este día. Manténgase dentro de lo acostumbrado. Mida sus propósitos si quiere conservar la paz sentimental.
SUERTE NUMERICA: 54-33-87. Se beneficiará mucho en el sector económico. Posibles ganancias especulativas. El día le ofrecerá un cambio positivo y una mayor estabilidad amorosa.
SUERTE NUMERICA: 59-01-24. La defensa de su capital exigirá gran lucidez y reflexión. Clima feliz para la pareja y los problemas de la familia. Mejora la situación.
SUERTE NUMERICA: No todo resultará como usted planea, evite los litigios y juicios. Excelente entendimiento, en el otro sexo. Alguien comparte sus gustos.
