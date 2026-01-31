El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia

Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
El gremio CICOP que nuclea a los médicos y otros profesionales de la salud de la Provincia, aceptó el viernes la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense que consiste en un aumento salarial total del 4,5% de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero.
Según comunicó la entidad sindical, el acuerdo contempla la reapertura de las negociaciones durante la primera semana de febrero y la realización de Mesas Técnicas para abordar cambios estructurales del sector, como recategorizaciones, bloqueos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y pase a planta de becarios, entre otros.
El cuerpo de congresales también designó a la Junta Electoral Central para las próximas elecciones del gremio que se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.
Por último, resolvió convocar y adherir a un "plan de lucha en unidad" contra el proyecto regresivo de Reforma Laboral, que incluye paro nacional y movilización el día que se trate la iniciativa en el Congreso, además de jornadas de propaganda y movilizaciones en distintos puntos del país.
