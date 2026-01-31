El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia

El gremio CICOP que nuclea a los médicos y otros profesionales de la salud de la Provincia, aceptó el viernes la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense que consiste en un aumento salarial total del 4,5% de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero.

Según comunicó la entidad sindical, el acuerdo contempla la reapertura de las negociaciones durante la primera semana de febrero y la realización de Mesas Técnicas para abordar cambios estructurales del sector, como recategorizaciones, bloqueos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y pase a planta de becarios, entre otros.

El cuerpo de congresales también designó a la Junta Electoral Central para las próximas elecciones del gremio que se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.

Por último, resolvió convocar y adherir a un "plan de lucha en unidad" contra el proyecto regresivo de Reforma Laboral, que incluye paro nacional y movilización el día que se trate la iniciativa en el Congreso, además de jornadas de propaganda y movilizaciones en distintos puntos del país.