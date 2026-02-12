Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte

La investigación por el hallazgo de un cuerpo flotando en una laguna ubicada a la altura del kilómetro 51 de la Autopista Buenos Aires–La Plata dio un giro en las últimas horas: la víctima fue identificada como Kevin Alejandro Baiza, de 22 años, domiciliado en La Plata.

El descubrimiento se produjo durante la mañana del miércoles, cuando personal que circulaba por la zona advirtió la presencia del cuerpo semisumergido en un espejo de agua cercano a la traza vial. De inmediato se desplegó un operativo en el lugar con efectivos policiales, peritos y personal de rescate, que trabajaron en la extracción del cadáver y en la preservación de la escena.

En un primer momento, el hallazgo estuvo rodeado de incertidumbre y se aguardaban datos oficiales para confirmar la identidad del joven. Tras las actuaciones correspondientes, se estableció que se trataba de Baiza, quien vivía en la zona de 132 y 83.

Según consta en las actuaciones judiciales, su novia se presentó ante las autoridades y relató que el pasado 8 de febrero habían mantenido una discusión en La Plata. De acuerdo a su testimonio, el joven le habría manifestado su intención de quitarse la vida antes de retirarse, sin que volviera a tener contacto con él desde entonces. También indicó que atravesaba problemas de adicción a las drogas y que no se había radicado una denuncia por averiguación de paradero.

La causa fue caratulada como “suicidio” y es investigada por la UFI N° 8 de La Plata, que tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las diligencias de rigor. La autopsia será clave para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

El hecho generó conmoción entre quienes transitan habitualmente por ese sector de la autopista, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer completamente lo sucedido.