El tiempo en La Plata se presenta estable este jueves, con cielo algo nublado y una jornada cálida marcada por vientos moderados del sector este. La temperatura mínima prevista es de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, en un contexto sin probabilidades de lluvias y con condiciones agradables durante gran parte del día.

Según el pronóstico, el viernes se mantendrá una tendencia muy similar: cielo algo nublado, ambiente templado a cálido y vientos moderados del este. Las marcas térmicas volverán a ubicarse entre los 18°C de mínima y los 26°C de máxima.

De esta manera, el cierre de la semana se perfila con estabilidad en la región, temperaturas moderadas y sin eventos meteorológicos significativos, ideales para actividades al aire libre.

Para el fin de semana, el panorama meteorológico en La Plata anticipa un cambio de condiciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se mantendría con nubosidad variable y clima templado, mientras que el domingo aumentará la inestabilidad y se esperan lluvias y tormentas a lo largo de la jornada, con probabilidades significativas de precipitaciones en la región.