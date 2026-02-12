Fuerte compra del Central, dólar a la baja y pagan 40% para renovar deuda

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
En un escenario de baja del dólar mayorista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 28 jornadas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias, tanto dentro como fuera del mercado oficial. Ayer adquirió U$S214 millones, el monto diario más alto en lo que va del año. En lo que va de 2026, la autoridad monetaria ya acumuló más de U$S1.900 millones, lo que equivale a más del 19% de la meta anual de acumulación de reservas.
La de ayer no solo fue la compra más alta en lo que va del año, sino que se trató del mayor volumen adquirido en once meses. Para encontrar una cifra mayor, hay que ir al 11 de marzo del 2025, cuando sumó U$S268 millones.
En tanto, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $9,02 billones en la licitación de deuda, habiendo recibido ofertas por un total de $11,51 billones. Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día, pero por la renovación debió pagar tasas de casi 40%.
El dólar oficial mayorista anotó su quinta caída al hilo y cerró los $1.400 y la brecha con el techo de la banda se toca máximos de seis meses.
El tipo de cambio oficial retrocedió otros $2 hasta los $1.400, nuevo mínimo en casi tres meses. Por ende, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.581,83) se amplió al 12,7%, máximo desde el 19 de agosto.
Mientras tanto, en el Banco Nación la cotización minorista bajó $5 hasta los $1.420 para la venta, y quedó por debajo del blue, que rebotó a $1.435 para la venta. En el segmento bursátil, los financieros bajaron levemente, el MEP cayó a $1.431 y el CCL retrocedió a $1.476. En una rueda marcada por la cautela, los ADRs argentinos operaron con mayoría de bajas en Nueva York y los bonos en dólares mostraron retrocesos. En este escenario, el riesgo país se mantuvo en 506 puntos básicos.
Los títulos soberanos en moneda extranjera registraron caídas generalizadas, encabezadas por el Global 2046, que retrocedió 1,1%. En sentido contrario, el Global 2038 avanzó 0,3%.
