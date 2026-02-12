Nilda Irma Guarnieri

El pasado 4 de febrero, el dolor corroyó los más de 600 kilómetros que dividen La Pampa de La Plata. ¿El motivo? El fallecimiento y el adiós perenne a Nilda Guarnieri que nació un 8 de marzo de 1940, en Macachín, La Pampa, tierra de salinas grandes.

Su padre, Reginaldo Guarnieri, era enfermero de los trabajadores que explotaban la sal. Además, amante del cine, fundó el propio. Allí, Dorotea García -alias Coca-, madre de Nilda, era la encargada de que todo funcione. Junto a sus hermanos -Dante y Ruth-, y sus padres, Nilda creció entre las películas de Bergman y los espectáculos entre telones que los propios Guarnieri preparaban. Nilda, a lo “Cinema Paradiso”, era caramelera y veía todas las películas.

A los 14 años, con el secundario completo, llegó a una pensión de La Plata llena de pampeanos. El l objetivo era estudiar. Pocos fueron los años que le llevó graduarse en Educación Artística cuya madrina de oficio fue Elba Fábregas. Simultáneamente, se puso en pareja con Jorge Luis González Riesco, también pampeano, oriundo de Catriló. Nilda y Jorge, jóvenes y casados, decidieron volver a Catriló a fines de la década del 60. En 1970 nació María Celeste González Riesco y en 1971, Damasita Damiana González Riesco.

Todos volvieron a la Ciudad en el año 1975. En plena dictadura, Nilda emprendió una militancia empedernida en la Unión Cívica Radical. Ocupó un lugar en el Comité de la Sección Primera. Fue miembro de la Comisión Permanente de homenaje al Doctor Ricardo Balbín y de la Cátedra Libre Doctor Ricardo Balbín. Los allegados, aseguran que el radicalismo le dio cuna y refugio a sus ideas de igualdad, democracia y libertad.

Nilda Guarnieri trabajó en la Dirección Artística bonaerense, en la Secretaría Privada del Ministerio de Educación bonaerense, y en la Comisión de Atención al ciudadano en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. También fue docente.

Vivió en el casco urbano, en barrio El Mondongo y, sus últimos días, en Los Hornos.

A lo largo de su vida, Nilda se levantó de la muerte prematura de su marido y la posterior de su hija Celeste. Aún así, esta hincha de Estudiantes y amante del cine y la literatura, confirma su círculo cercano, fue una persona feliz.