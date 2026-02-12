Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Otra vez en Banfield

La mamá de Lapegüe fue blanco de la inseguridad

La mamá de Lapegüe fue blanco de la inseguridad
12 de Febrero de 2026 | 03:48
Edición impresa

Un episodio de extrema crueldad sacudió ayer a la familia del periodista Sergio Lapegüe. Un grupo de delincuentes volvió a ingresar en la vivienda de su madre, una mujer de 90 años que padece Alzheimer, y provocó graves destrozos en todas las habitaciones.

Los ladrones también la maltrataron y lo mismo hicieron con sus dos cuidadoras.

El propio conductor difundió las imágenes del estado en que quedó la propiedad para visibilizar la vulnerabilidad de los adultos mayores ante la inseguridad.

El periodista utilizó sus redes sociales para dar a conocer el hecho a través de un video.

En el registro se observó el desorden absoluto: muebles rotos, cajones volcados en el suelo y pertenencias personales esparcidas por toda la casa.

Los atacantes aprovecharon la fragilidad de la mujer para actuar con total impunidad. “Es una mezcla de dolor, de bronca y de impotencia”, expresó Lapegüe ante la cámara. Afortunadamente, la madre del periodista no sufrió heridas físicas de gravedad, aunque el impacto emocional fue profundo. Debido a su enfermedad, la mujer no logró comprender la magnitud de lo ocurrido en el momento del robo. “Nosotros estamos con miedo. Los delincuentes, no”, concluyó.

 

