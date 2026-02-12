Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Un informe revela que el 25% de los alumnos bonaerenses no llegaría a las 760 horas anuales fijadas por el Consejo Federal de Educación. Los factores que influyen
En 2026, uno de cada cuatro alumnos de primaria de la provincia de Buenos Aires no alcanzaría el mínimo nacional de horas de clase, según un informe de la organización Argentinos por la Educación que analizó los calendarios escolares de todas las jurisdicciones del país.
El estándar fijado por el Consejo Federal de Educación establece que cada estudiante debe tener 190 días de clases o 760 horas anuales. Buenos Aires cumple la ley histórica de 180 días, pero no llega al objetivo ampliado de 190 días que se adoptó tras la pandemia para recuperar aprendizajes perdidos.
El resultado es concreto: una parte significativa de los estudiantes bonaerenses acumularía 736 horas anuales, es decir, 24 horas menos que el mínimo nacional. En términos prácticos, es como perder seis jornadas completas de escuela en un año.
La brecha se concentra en alumnos que asisten a escuelas con jornada simple de 4 horas, todavía muy extendida en el sistema bonaerense. Mientras otras provincias avanzaron hacia modelos de jornada extendida o completa, Buenos Aires mantiene una proporción importante de escuelas con la carga horaria mínima. Cuando el calendario no alcanza los 190 días, el impacto es automático: el total anual cae por debajo del piso nacional.
No se trata de una situación marginal. Según el informe, el 25% de la matrícula provincial está en esa condición. En una provincia con millones de estudiantes, la cifra implica cientos de miles de chicos.
El cálculo del informe se basa en días planificados, no en días efectivamente dictados. Y ahí aparece otra dimensión del problema.
Cómo queda Buenos Aires frente al resto del país
Argentina no tiene un sistema oficial que registre cuántos días de clases se cumplen realmente. Diversos relevamientos muestran que el calendario suele recortarse en la práctica por: paros docentes; problemas edilicios; inclemencias climáticas; actos institucionales; cierres anticipados de ciclo; suspensión informal de clases. Es decir: las 736 horas son un cálculo optimista. La cifra real podría ser menor.
En La Plata, donde conviven escuelas de jornada simple, extendida y completa, el fenómeno genera desigualdades dentro del mismo distrito.
Mariana, docente de una primaria pública de la zona norte platense, describe la tensión cotidiana: “Nos piden recuperar contenidos todo el tiempo, pero el tiempo real no alcanza. Hay jornadas institucionales, actos, actividades que son importantes, pero el año se acorta. Y los chicos que más necesitan escuela son los que menos horas tienen”.
La reducción del tiempo escolar no es solo un dato estadístico: impacta en la enseñanza básica de lectura, escritura y matemática. Para muchas familias, la escuela también cumple un rol social clave.
Laura, madre de dos alumnos de primaria en La Plata, lo plantea en términos directos: “La escuela no es solo aprender. Es un espacio de contención. Cuando hay menos horas o se suspenden días, las familias tenemos que improvisar. No todos podemos pagar apoyo escolar o actividades privadas”.
La brecha no surge de una sola decisión sino de una suma de factores: calendario inferior a la meta nacional, Buenos Aires no alcanza los 190 días recomendados; jornada simple de 4 horas: es la modalidad con menor carga horaria del sistema; jornadas institucionales: algunas implican suspensión total de clases. Feriados y asuetos: reducen el tiempo efectivo dentro de un esquema ya ajustado.
Cada elemento por separado parece menor. Juntos, generan un recorte significativo del tiempo pedagógico.
La Provincia sostiene que parte de ese déficit se equilibra con programas complementarios: centros de educación física; talleres artísticos; clubes de ciencia; actividades socioeducativas; escuelas abiertas en verano.
El problema es que esas horas no siempre se computan como jornada escolar formal dentro del estándar nacional. Son valiosas, pero no reemplazan el tiempo regular de aula.
Un directivo de una escuela platense lo resume así: “Todo lo que suma ayuda, pero no es lo mismo que tener más horas de clase dentro del horario escolar. La continuidad pedagógica se logra con tiempo estable, no con parches”.
A nivel país, el informe estima que 718.712 alumnos de primaria no alcanzarán las 760 horas anuales. Buenos Aires explica una porción importante de ese total por su tamaño demográfico.
El fenómeno no es exclusivo de la Provincia, pero su escala la convierte en un actor central en cualquier discusión educativa nacional.
La primaria es la etapa donde se consolidan aprendizajes básicos. Cada hora perdida tiene un costo acumulativo que se traduce en: dificultades de comprensión lectora; retrasos en matemática; brechas entre estudiantes; desigualdad social.
El informe concluye que la Argentina necesita no solo planificar más días, sino medir el cumplimiento real del calendario. Hoy esa información simplemente no existe. Sin datos oficiales, el sistema discute sobre supuestos.
Mientras tanto, miles de chicos reciben menos escuela de la que el propio Estado considera necesaria.
