Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

Un pasaje de la sesión de ayer en el Senado de la Nación / NA

El Gobierno nacional consiguió la media sanción de la reforma laboral en el Senado, tras una sesión extensa, cargada de tensión política, discursos cruzados y negociaciones contrarreloj que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada.

La votación en general se resolvió con el siguiente resultado: 42 votos afirmativos, 30 votos negativos y ninguna abstención. Pasadas la 1.20 AM de esta madrugada se pasaba al tratamiento en particular.

El oficialismo libertario logró imponer su mayoría junto a la oposición dialoguista —UCR, PRO y fuerzas provinciales— en un recinto dividido sin zonas grises. De un lado, quienes defendieron la necesidad de “modernizar” el sistema laboral y reducir la litigiosidad; del otro, el kirchnerismo y sectores del peronismo que rechazaron el proyecto por considerar que implica un retroceso en derechos laborales.

La aprobación representa una de las victorias parlamentarias más importantes del Gobierno en el arranque del año y consolida la estrategia de la Casa Rosada de avanzar con reformas estructurales a partir de acuerdos con sectores dialoguistas. Durante la jornada se vio en el Senado al ministro del Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, participando de reuniones con legisladores oficialistas y monitoreando el tramo final de la negociación.

CAMBIOS CLAVE EN EL TEXTO

El punto más sensible que terminó de destrabar apoyos fue la decisión de mantener los aportes sindicales obligatorios, aunque con topes. Los gremios conservarán la facultad de cobrar aportes solidarios compulsivos con un límite del 2%, mientras que las cámaras empresarias seguirán percibiendo contribuciones obligatorias de hasta el 0,5%.

Quedó descartada la cláusula que fijaba la caducidad automática de esos aportes en dos años. Según fuentes parlamentarias, la modificación respondió a la preocupación por la supervivencia financiera de gremios pequeños, que habrían quedado en riesgo si se eliminaba el sistema en el corto plazo. La definición fue leída como un gesto del Gobierno hacia sindicatos y entidades empresarias para garantizar estabilidad en el esquema de financiamiento.

El Senado también ratificó la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para empresas, un reclamo impulsado por gobernadores provinciales que terminó siendo determinante para asegurar los apoyos políticos necesarios.

Ante la inminencia de la derrota, el bloque kirchnerista desplegó una estrategia para extender la sesión: 19 de sus 21 senadores se anotaron como oradores con el objetivo de dilatar la votación. El debate se convirtió en una maratón que atravesó toda la noche, con intervenciones de alto voltaje político.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al señalar que se trata de “la primera reforma laboral de los últimos cincuenta años” y que apunta a corregir la “extrema judicialización” del sistema. La mendocina Anabel Fernández Sagasti acusó al oficialismo de ceder ante presiones de gobernadores, bancos y la CGT.

También hubo discursos de tono más confrontativo: el libertario Joaquín Benegas Lynch responsabilizó al peronismo por la crisis heredada, mientras senadores radicales cuestionaron el modelo económico previo.

Incluso dentro del peronismo surgieron críticas internas. La jujeña Carolina Moisés cuestionó el contenido del proyecto, pero reprochó a su propio espacio no haber presentado una alternativa superadora frente a la iniciativa oficial.

El texto incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó objeciones opositoras por la falta de tratamiento específico en comisión y por no figurar originalmente en el temario de sesiones extraordinarias.

Otro de los puntos discutidos fue la posibilidad de habilitar el pago de salarios a través de billeteras virtuales. El oficialismo confirmó que ese cambio no se incluirá por ahora en la ley. La alternativa será una futura regulación del Banco Central para permitir la participación de plataformas que cumplan estándares equivalentes a los bancos en materia de solvencia y seguridad.

EL DEBATE SE TRASLADA A DIPUTADOS

Con la media sanción ya obtenida, la reforma laboral iniciará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará dar otro paso y convertir en ley el proyecto aprobado en el Senado. En ese ámbito, el oficialismo enfrentará un escenario más fragmentado y negociaciones que se anticipan complejas.

La Casa Rosada confía en replicar el esquema de acuerdos con bloques dialoguistas que le permitió avanzar en la Cámara alta, aunque reconoce que la discusión en Diputados abrirá una nueva etapa política y legislativa.

La sesión dejó expuesta la fuerte polarización del Congreso en torno a la agenda laboral, pero también la capacidad del Gobierno de sostener su iniciativa en un Parlamento donde no tiene mayoría propia. La media sanción obtenida en la madrugada marca un punto de inflexión en el calendario legislativo y anticipa un debate que continuará en las próximas semanas.