Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
Fotógrafo de La Plata detenido tras los incidentes en la marcha contra la reforma laboral
Aparecieron las escuchas en el juicio de los "policías truchos" y se complica la situación de los acusados
Barrio por barrio, los festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves
Muerte de la beba de un año en La Plata: detuvieron a los padres y analizan los resultados de la autopsia
Cuándo se jugará el "partido del morbo": Estudiantes y Rosario se vuelven a cruzar
El IPS confirmó cuándo pagará los haberes de febrero a los jubilados
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
“En el barro 2”: quién es quién en la serie donde debuta La China como presa
VIDEO. Salvaje asalto a la madre de Sergio Lapegüe: así destrozaron la casa de la mujer de 90 años
Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos
Un joven quedó en terapia intensiva tras ser atacado con piedrazo en La Favela
Misterio tras el hallazgo de un cuerpo a metros de la Autopista: buscan identificarlo por sus tatuajes
Tras el dato de inflación, el boleto de micros en La Plata tendrá un nuevo aumento a partir de marzo
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
El platense Tomás Etcheverry venció a Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open
Allanamiento en una cárcel de La Plata por la banda vinculada al suicidio del gendarme en la Quinta de Olivos
Intentó matar a su novio a puñaladas en Ensenada y cayó tras un mes de investigación
"Nunca estuvimos solos": Benja, el platense de 3 años que esperaba un trasplante de médula recibió el alta
Exigen medidas de seguridad en la Facultad de Informática tras una serie de robos y el ataque a un alumno
Murió James Van Der Beek, actor recordado por "Dawson's Creek"
Denuncian poca presión y un derroche de agua que lleva casi seis meses en Gonnet
El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata
Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con negociaciones de último momento, el oficialismo aprobó el proyecto. El kirchnerismo no logró frenar la iniciativa. Ahora la discusión se trasladará a Diputados
El Gobierno nacional consiguió la media sanción de la reforma laboral en el Senado, tras una sesión extensa, cargada de tensión política, discursos cruzados y negociaciones contrarreloj que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada.
La votación en general se resolvió con el siguiente resultado: 42 votos afirmativos, 30 votos negativos y ninguna abstención. Pasadas la 1.20 AM de esta madrugada se pasaba al tratamiento en particular.
El oficialismo libertario logró imponer su mayoría junto a la oposición dialoguista —UCR, PRO y fuerzas provinciales— en un recinto dividido sin zonas grises. De un lado, quienes defendieron la necesidad de “modernizar” el sistema laboral y reducir la litigiosidad; del otro, el kirchnerismo y sectores del peronismo que rechazaron el proyecto por considerar que implica un retroceso en derechos laborales.
La aprobación representa una de las victorias parlamentarias más importantes del Gobierno en el arranque del año y consolida la estrategia de la Casa Rosada de avanzar con reformas estructurales a partir de acuerdos con sectores dialoguistas. Durante la jornada se vio en el Senado al ministro del Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, participando de reuniones con legisladores oficialistas y monitoreando el tramo final de la negociación.
El punto más sensible que terminó de destrabar apoyos fue la decisión de mantener los aportes sindicales obligatorios, aunque con topes. Los gremios conservarán la facultad de cobrar aportes solidarios compulsivos con un límite del 2%, mientras que las cámaras empresarias seguirán percibiendo contribuciones obligatorias de hasta el 0,5%.
Quedó descartada la cláusula que fijaba la caducidad automática de esos aportes en dos años. Según fuentes parlamentarias, la modificación respondió a la preocupación por la supervivencia financiera de gremios pequeños, que habrían quedado en riesgo si se eliminaba el sistema en el corto plazo. La definición fue leída como un gesto del Gobierno hacia sindicatos y entidades empresarias para garantizar estabilidad en el esquema de financiamiento.
LE PUEDE INTERESAR
Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso
El Senado también ratificó la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para empresas, un reclamo impulsado por gobernadores provinciales que terminó siendo determinante para asegurar los apoyos políticos necesarios.
Ante la inminencia de la derrota, el bloque kirchnerista desplegó una estrategia para extender la sesión: 19 de sus 21 senadores se anotaron como oradores con el objetivo de dilatar la votación. El debate se convirtió en una maratón que atravesó toda la noche, con intervenciones de alto voltaje político.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al señalar que se trata de “la primera reforma laboral de los últimos cincuenta años” y que apunta a corregir la “extrema judicialización” del sistema. La mendocina Anabel Fernández Sagasti acusó al oficialismo de ceder ante presiones de gobernadores, bancos y la CGT.
También hubo discursos de tono más confrontativo: el libertario Joaquín Benegas Lynch responsabilizó al peronismo por la crisis heredada, mientras senadores radicales cuestionaron el modelo económico previo.
Incluso dentro del peronismo surgieron críticas internas. La jujeña Carolina Moisés cuestionó el contenido del proyecto, pero reprochó a su propio espacio no haber presentado una alternativa superadora frente a la iniciativa oficial.
El texto incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó objeciones opositoras por la falta de tratamiento específico en comisión y por no figurar originalmente en el temario de sesiones extraordinarias.
Otro de los puntos discutidos fue la posibilidad de habilitar el pago de salarios a través de billeteras virtuales. El oficialismo confirmó que ese cambio no se incluirá por ahora en la ley. La alternativa será una futura regulación del Banco Central para permitir la participación de plataformas que cumplan estándares equivalentes a los bancos en materia de solvencia y seguridad.
Con la media sanción ya obtenida, la reforma laboral iniciará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará dar otro paso y convertir en ley el proyecto aprobado en el Senado. En ese ámbito, el oficialismo enfrentará un escenario más fragmentado y negociaciones que se anticipan complejas.
La Casa Rosada confía en replicar el esquema de acuerdos con bloques dialoguistas que le permitió avanzar en la Cámara alta, aunque reconoce que la discusión en Diputados abrirá una nueva etapa política y legislativa.
La sesión dejó expuesta la fuerte polarización del Congreso en torno a la agenda laboral, pero también la capacidad del Gobierno de sostener su iniciativa en un Parlamento donde no tiene mayoría propia. La media sanción obtenida en la madrugada marca un punto de inflexión en el calendario legislativo y anticipa un debate que continuará en las próximas semanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí