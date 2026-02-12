Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |DE MADRUGADA, VICTORIA LEGISLATIVA DE LA LIBERTAD AVANZA EN UNA SESIÓN MARATÓNICA

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

Con negociaciones de último momento, el oficialismo aprobó el proyecto. El kirchnerismo no logró frenar la iniciativa. Ahora la discusión se trasladará a Diputados

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

Un pasaje de la sesión de ayer en el Senado de la Nación / NA

12 de Febrero de 2026 | 03:22
Edición impresa

El Gobierno nacional consiguió la media sanción de la reforma laboral en el Senado, tras una sesión extensa, cargada de tensión política, discursos cruzados y negociaciones contrarreloj que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada.

La votación en general se resolvió con el siguiente resultado: 42 votos afirmativos, 30 votos negativos y ninguna abstención. Pasadas la 1.20 AM de esta madrugada se pasaba al tratamiento en particular.

El oficialismo libertario logró imponer su mayoría junto a la oposición dialoguista —UCR, PRO y fuerzas provinciales— en un recinto dividido sin zonas grises. De un lado, quienes defendieron la necesidad de “modernizar” el sistema laboral y reducir la litigiosidad; del otro, el kirchnerismo y sectores del peronismo que rechazaron el proyecto por considerar que implica un retroceso en derechos laborales.

La aprobación representa una de las victorias parlamentarias más importantes del Gobierno en el arranque del año y consolida la estrategia de la Casa Rosada de avanzar con reformas estructurales a partir de acuerdos con sectores dialoguistas. Durante la jornada se vio en el Senado al ministro del Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, participando de reuniones con legisladores oficialistas y monitoreando el tramo final de la negociación.

CAMBIOS CLAVE EN EL TEXTO

El punto más sensible que terminó de destrabar apoyos fue la decisión de mantener los aportes sindicales obligatorios, aunque con topes. Los gremios conservarán la facultad de cobrar aportes solidarios compulsivos con un límite del 2%, mientras que las cámaras empresarias seguirán percibiendo contribuciones obligatorias de hasta el 0,5%.

Quedó descartada la cláusula que fijaba la caducidad automática de esos aportes en dos años. Según fuentes parlamentarias, la modificación respondió a la preocupación por la supervivencia financiera de gremios pequeños, que habrían quedado en riesgo si se eliminaba el sistema en el corto plazo. La definición fue leída como un gesto del Gobierno hacia sindicatos y entidades empresarias para garantizar estabilidad en el esquema de financiamiento.

LE PUEDE INTERESAR

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

El Senado también ratificó la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para empresas, un reclamo impulsado por gobernadores provinciales que terminó siendo determinante para asegurar los apoyos políticos necesarios.

Ante la inminencia de la derrota, el bloque kirchnerista desplegó una estrategia para extender la sesión: 19 de sus 21 senadores se anotaron como oradores con el objetivo de dilatar la votación. El debate se convirtió en una maratón que atravesó toda la noche, con intervenciones de alto voltaje político.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al señalar que se trata de “la primera reforma laboral de los últimos cincuenta años” y que apunta a corregir la “extrema judicialización” del sistema. La mendocina Anabel Fernández Sagasti acusó al oficialismo de ceder ante presiones de gobernadores, bancos y la CGT.

También hubo discursos de tono más confrontativo: el libertario Joaquín Benegas Lynch responsabilizó al peronismo por la crisis heredada, mientras senadores radicales cuestionaron el modelo económico previo.

Incluso dentro del peronismo surgieron críticas internas. La jujeña Carolina Moisés cuestionó el contenido del proyecto, pero reprochó a su propio espacio no haber presentado una alternativa superadora frente a la iniciativa oficial.

El texto incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó objeciones opositoras por la falta de tratamiento específico en comisión y por no figurar originalmente en el temario de sesiones extraordinarias.

Otro de los puntos discutidos fue la posibilidad de habilitar el pago de salarios a través de billeteras virtuales. El oficialismo confirmó que ese cambio no se incluirá por ahora en la ley. La alternativa será una futura regulación del Banco Central para permitir la participación de plataformas que cumplan estándares equivalentes a los bancos en materia de solvencia y seguridad.

EL DEBATE SE TRASLADA A DIPUTADOS

Con la media sanción ya obtenida, la reforma laboral iniciará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará dar otro paso y convertir en ley el proyecto aprobado en el Senado. En ese ámbito, el oficialismo enfrentará un escenario más fragmentado y negociaciones que se anticipan complejas.

La Casa Rosada confía en replicar el esquema de acuerdos con bloques dialoguistas que le permitió avanzar en la Cámara alta, aunque reconoce que la discusión en Diputados abrirá una nueva etapa política y legislativa.

La sesión dejó expuesta la fuerte polarización del Congreso en torno a la agenda laboral, pero también la capacidad del Gobierno de sostener su iniciativa en un Parlamento donde no tiene mayoría propia. La media sanción obtenida en la madrugada marca un punto de inflexión en el calendario legislativo y anticipa un debate que continuará en las próximas semanas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno

La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

Los números de la suerte del jueves 12 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Últimas noticias de Política y Economía

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

$270 millones: el costo de los destrozos para la capital

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios
Policiales
Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Se levantó la protesta de policías en Santa Fe
En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado
Espectáculos
Murió James Van Der Beek, actor recordado por "Dawson's Creek"
Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”
El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
Deportes
Cuándo se jugará el "partido del morbo": Estudiantes y Rosario se vuelven a cruzar
Gimnasia recupera a Panaro para el clásico y su regreso al once titular es una duda
Cetré entrenó con Estudiantes y se pone a punto para el clásico, pero ¿Boca vuelve a intentar llevárselo?
El platense Tomás Etcheverry venció a Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Información General
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla