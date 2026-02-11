Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"En el barro 2": quién es quién en la segunda temporada serie donde debuta La China como presa

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Por qué el incontenible avance de las bebidas energéticas altera la paz de los jóvenes

• Las claves para rejuvenecer la mirada con una novedosa intervención estética

• Qué peligros tiene la inyección de grasa de personas muertas que es tendencia en algunos países

• Las colecciones de Alta Costura 2026 en París, a tope de gama

• Angelina Jolie deslumbró en la alfombra roja del cine Pathé Palace de París con el estreno de Coutures

• Los K-dramas conquistan Argentina: ¿a qué se debe el furor por las producciones sucoreanas?

• Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial

• “En el barro 2”: quién es quién en la serie de La China Suárez como rea

• ¿El mate hidrata o no? Mitos, verdades y lo que dice la ciencia sobre la infusión más argentina

• El día después de una mala noche: claves simples para recuperar el cuerpo y la mente

• Estirar después de entrenar, ¿un mito? Qué dice la ciencia y la práctica deportiva

• ¡Las mascotas también sienten! El impacto de separaciones, mudanzas y cambios de rutinas en perros y gatos

• Moverse para vivir más: cuáles son los deportes que suman años y calidad de vida

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

