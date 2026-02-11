“En el barro 2”: quién es quién en la segunda temporada serie donde debuta La China como presa

Con fuertes contrapuntos, se debate la Reforma Laboral y se espera una sesión maratónica
Muerte de la beba de un año en La Plata: detuvieron a los padres y analizan los resultados de la autopsia
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
El IPS confirmó cuándo pagará los haberes de febrero a los jubilados
Allanamiento en una cárcel de La Plata por la banda vinculada al suicidio del gendarme en la Quinta de Olivos
Tras el dato de inflación, el boleto de micros en La Plata tendrá un nuevo aumento a partir de marzo
VIDEO. Movilización en La Plata y caravana en la autopista contra la reforma laboral
El platense Tomás Etcheverry venció a Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open
"Nunca estuvimos solos": Benja, el platense de 3 años que esperaba un trasplante de médula recibió el alta
Exigen medidas de seguridad en la Facultad de Informática tras una serie de robos y el ataque a un alumno
Murió James Van Der Beek, actor recordado por "Dawson's Creek"
El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata
Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”
Murió la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, ex mujer de Capitanich
El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Misterio y horror a metros de la Autopista: apareció un cadáver flotando en una laguna
Yael Falcón Pérez debutará en el clásico de La Plata: cómo le fue dirigiendo a Gimnasia y Estudiantes
Barrio por barrio, los festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno
Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca
Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
La UNLP reactiva el Comedor Universitario y ya se pueden comprar los tickets en La Plata
Stream benéfico: Marcos Giles hace una travesía a dedo para recaudar fondos por los incendios en la Patagonia
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Por qué el incontenible avance de las bebidas energéticas altera la paz de los jóvenes
• Las claves para rejuvenecer la mirada con una novedosa intervención estética
• Qué peligros tiene la inyección de grasa de personas muertas que es tendencia en algunos países
• Las colecciones de Alta Costura 2026 en París, a tope de gama
• Angelina Jolie deslumbró en la alfombra roja del cine Pathé Palace de París con el estreno de Coutures
• Los K-dramas conquistan Argentina: ¿a qué se debe el furor por las producciones sucoreanas?
• Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
• “En el barro 2”: quién es quién en la serie de La China Suárez como rea
• ¿El mate hidrata o no? Mitos, verdades y lo que dice la ciencia sobre la infusión más argentina
• El día después de una mala noche: claves simples para recuperar el cuerpo y la mente
• Estirar después de entrenar, ¿un mito? Qué dice la ciencia y la práctica deportiva
• ¡Las mascotas también sienten! El impacto de separaciones, mudanzas y cambios de rutinas en perros y gatos
• Moverse para vivir más: cuáles son los deportes que suman años y calidad de vida
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
