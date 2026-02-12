Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |RECIBIÓ UN TRASPLANTE

Dieron el alta al nene que movilizó a la Ciudad

12 de Febrero de 2026 | 04:23
Benjamín Corrada Gualtieri, el nene platense que a sus tres años enfrentó una leucemia linfoblástica aguda, recibió el alta médica después de varios meses de tratamiento y de una campaña solidaria que movilizó a toda la ciudad. Su historia, que había comenzado cuando tenía apenas siete meses, estuvo atravesada por internaciones, quimioterapia y la necesidad de un trasplante de médula ósea tras una recaída de la enfermedad. Tras conocerse la noticia, su madre, Johanna Gualtieri, compartió con este diario cómo vivieron los días previos al alta como jornadas “con el corazón abierto, atravesados por el miedo, la esperanza y una fe inmensa”, marcadas por la espera y la necesidad de “respirar hondo y confiar”. La mujer destacó la fortaleza de su hijo: “En el centro de todo estuvo Benja, con una fuerza que nos enseñó a todos. Su valentía, su sonrisa y sus ganas de seguir nos marcaron el camino incluso en los momentos más difíciles”.

 

 

