Dieron el alta al nene que movilizó a la Ciudad

Benjamín Corrada Gualtieri, el nene platense que a sus tres años enfrentó una leucemia linfoblástica aguda, recibió el alta médica después de varios meses de tratamiento y de una campaña solidaria que movilizó a toda la ciudad. Su historia, que había comenzado cuando tenía apenas siete meses, estuvo atravesada por internaciones, quimioterapia y la necesidad de un trasplante de médula ósea tras una recaída de la enfermedad. Tras conocerse la noticia, su madre, Johanna Gualtieri, compartió con este diario cómo vivieron los días previos al alta como jornadas “con el corazón abierto, atravesados por el miedo, la esperanza y una fe inmensa”, marcadas por la espera y la necesidad de “respirar hondo y confiar”. La mujer destacó la fortaleza de su hijo: “En el centro de todo estuvo Benja, con una fuerza que nos enseñó a todos. Su valentía, su sonrisa y sus ganas de seguir nos marcaron el camino incluso en los momentos más difíciles”.
