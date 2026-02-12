Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |VEINTICUATRO ARGENTINAS COMPETIRÁN EN FRANCIA

Remar para sanar: tras el cáncer, de City Bell a un “mundial” de remo

Claudia Gorza integra el Equipo Nacional de esta disciplina en Bote Dragón. La solidaridad y el apoyo mutuo, las claves

Remar para sanar: tras el cáncer, de City Bell a un “mundial” de remo

El equipo nacional, que integra la platense Claudia Gorza / EL DIA

12 de Febrero de 2026 | 04:28
Edición impresa

La platense Claudia Gorza, vecina de City Bell, integrará la Selección Argentina de Bote Dragón que competirá en el Mundial de Francia 2026. Junto a un equipo nacional conformado por mujeres de todo el país, la deportista busca visibilizar los beneficios terapéuticos de esta disciplina milenaria y recaudar fondos mediante iniciativas solidarias para costear la participación en la cita mundialista que se desarrollará en agosto.

En octubre de 2020 -pandemia en curso-, Claudia Gorza se enteró que padecía cáncer de mama. En noviembre inició el tratamiento de quimioterapia: a las 7 se internaba y a las 20 se iba a casa, sola y llena de morfina. Cuando la oscuridad acechaba, una amiga le dijo algo que todavía recuerda: “Remo, rosa, bote dragón”.

Cinco años después, es parte del Equipo Nacional de Remo en Bote Dragón de Supervivientes de Cáncer de Mama que viajará al mundial. Integra algo así como la Selección Argentina de bote dragón. Más allá de competir, Gorza consideró que “lo más importante es el apoyo que nos damos entre nosotras. Es saber y compartir que hay una vida saludable después del tratamiento”.

El bote dragón tiene un origen milenario y oriental. Pero, en 1995, el médico canadiense Donald McKenzie, descubrió que el movimiento cíclico y repetitivo del paleo promovía el drenaje linfático, vital para prevenir la aparición de linfedema post mastectomía, es decir, que reincida el cáncer.

Así nació la variante de remo “bote dragón” y un deporte para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que, en Argentina, creció exponencialmente. Ya hay más de 26 equipos y un mundial cada 4 años.

Este año se hará del 23 al 30 de agosto en Francia. El equipo argentino está conformado por 24 mujeres de diversos puntos. “Comenzamos el entrenamiento a fines del 2024. Cada una entrena con su equipo personal pero cada 4 meses reunimos el equipo nacional. Es todo un fin de semana de entrenamiento y hay mujeres de todo el país”, apuntó Gorza.

LE PUEDE INTERESAR

En La Hermosura el carnaval será solidario

LE PUEDE INTERESAR

Reclamo por el cierre de los baños en la Estación

El equipo está conformado por 20 palistas; una “drummer” o timborista, quien marca el ritmo de la palada; un timonel, quien dirige el rumbo desde la popa; y dos suplentes.

“Nos conocemos de eventos nacionales previos y la base es la solidaridad. Además, para ir al mundial no recibimos apoyo alguno, es todo autogestivo. Hay quienes pueden costearlo pero también quienes no”, explicó Gorza. Así, el Equipo Nacional realizará una travesía desde Escobar hacia Tigre, el 12 de abril, pidiendo donaciones. El lema será: “Remamos juntas, llegamos juntas”.

Las dificultades no frenan: “Siempre se usa la metáfora de remar en dulce de leche. Yo prefiero decir que hay que remar en el agua y en equipo. A pesar de tener un cuerpo tan intervenido, tenemos un cuerpo que responde”, sostuvo. “’Paddles up!’ significa remos arriba y la usamos para alentar nuestros integrantes, saludar y desear suerte. Entonces, ‘Paddles up!’”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno

Panaro quedará a disposición del técnico

La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Provincia tantea un acuerdo con los gremios antes de la paritaria

Los números de la suerte del jueves 12 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso
Últimas noticias de La Ciudad

Alimentos importados: con cautela, ganan lugar en hipermercados

Las importaciones y la caída de la producción industrial

El boleto mínimo costará 824 pesos desde marzo

En La Hermosura el carnaval será solidario
Policiales
Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Se levantó la protesta de policías en Santa Fe
En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado
Espectáculos
Murió James Van Der Beek, actor recordado por "Dawson's Creek"
Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”
El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
Información General
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Deportes
Volvió Cetré y no ve la hora de jugar otra vez
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta
La Reserva empató ante Quilmes
“Hay que entregar todo para alcanzar el triunfo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla