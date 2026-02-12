Remar para sanar: tras el cáncer, de City Bell a un “mundial” de remo

La platense Claudia Gorza, vecina de City Bell, integrará la Selección Argentina de Bote Dragón que competirá en el Mundial de Francia 2026. Junto a un equipo nacional conformado por mujeres de todo el país, la deportista busca visibilizar los beneficios terapéuticos de esta disciplina milenaria y recaudar fondos mediante iniciativas solidarias para costear la participación en la cita mundialista que se desarrollará en agosto.

En octubre de 2020 -pandemia en curso-, Claudia Gorza se enteró que padecía cáncer de mama. En noviembre inició el tratamiento de quimioterapia: a las 7 se internaba y a las 20 se iba a casa, sola y llena de morfina. Cuando la oscuridad acechaba, una amiga le dijo algo que todavía recuerda: “Remo, rosa, bote dragón”.

Cinco años después, es parte del Equipo Nacional de Remo en Bote Dragón de Supervivientes de Cáncer de Mama que viajará al mundial. Integra algo así como la Selección Argentina de bote dragón. Más allá de competir, Gorza consideró que “lo más importante es el apoyo que nos damos entre nosotras. Es saber y compartir que hay una vida saludable después del tratamiento”.

El bote dragón tiene un origen milenario y oriental. Pero, en 1995, el médico canadiense Donald McKenzie, descubrió que el movimiento cíclico y repetitivo del paleo promovía el drenaje linfático, vital para prevenir la aparición de linfedema post mastectomía, es decir, que reincida el cáncer.

Así nació la variante de remo “bote dragón” y un deporte para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que, en Argentina, creció exponencialmente. Ya hay más de 26 equipos y un mundial cada 4 años.

Este año se hará del 23 al 30 de agosto en Francia. El equipo argentino está conformado por 24 mujeres de diversos puntos. “Comenzamos el entrenamiento a fines del 2024. Cada una entrena con su equipo personal pero cada 4 meses reunimos el equipo nacional. Es todo un fin de semana de entrenamiento y hay mujeres de todo el país”, apuntó Gorza.

El equipo está conformado por 20 palistas; una “drummer” o timborista, quien marca el ritmo de la palada; un timonel, quien dirige el rumbo desde la popa; y dos suplentes.

“Nos conocemos de eventos nacionales previos y la base es la solidaridad. Además, para ir al mundial no recibimos apoyo alguno, es todo autogestivo. Hay quienes pueden costearlo pero también quienes no”, explicó Gorza. Así, el Equipo Nacional realizará una travesía desde Escobar hacia Tigre, el 12 de abril, pidiendo donaciones. El lema será: “Remamos juntas, llegamos juntas”.

Las dificultades no frenan: “Siempre se usa la metáfora de remar en dulce de leche. Yo prefiero decir que hay que remar en el agua y en equipo. A pesar de tener un cuerpo tan intervenido, tenemos un cuerpo que responde”, sostuvo. “’Paddles up!’ significa remos arriba y la usamos para alentar nuestros integrantes, saludar y desear suerte. Entonces, ‘Paddles up!’”, concluyó.