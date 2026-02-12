Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Alimentos importados: con cautela, ganan lugar en hipermercados
Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos
La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja
Provincia tantea un acuerdo con los gremios antes de la paritaria
La reforma que no rompe la caja: cómo la CGT negoció su supervivencia
Diputados vota el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Cristina Kirchner insiste con tener más visitas y que le saquen la tobillera
Fuerte compra del Central, dólar a la baja y pagan 40% para renovar deuda
Remar para sanar: tras el cáncer, de City Bell a un “mundial” de remo
El comedor universitario arranca el año: el menú costará $2.800
Actividades: taller digital, clases de free dance, running, carnaval y canto
Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámara de Diputados afrontará mañana su primera gran sesión del año con una agenda cargada de temas sensibles. A partir de las 11, el recinto debatirá el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil y la ratificación legislativa del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo llega a la sesión con respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas, que ayer firmaron dictámenes de mayoría para ambas iniciativas. En el Congreso se descuenta una jornada extensa, que podría prolongarse hasta la madrugada, aunque su duración dependerá de los acuerdos entre bloques para ordenar la lista de oradores.
El dictamen de mayoría fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta y formularon críticas al contenido del proyecto.
La iniciativa establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y crea un régimen especial para menores que combina sanciones penales con medidas de carácter social y educativo. El texto fija que los jóvenes detenidos no podrán compartir espacios de reclusión con adultos e incorpora programas de resocialización.
Además, elimina la posibilidad de prisión perpetua para menores y establece un tope máximo de 15 años de condena. Para delitos con penas menores a tres años se excluye la prisión, mientras que en casos con penas de entre 3 y 10 años —si no hubo muerte o lesiones graves— se priorizan sanciones alternativas.
A pedido de los bloques dialoguistas, el proyecto incorpora una partida presupuestaria específica para su implementación: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
LE PUEDE INTERESAR
La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja
LE PUEDE INTERESAR
Provincia tantea un acuerdo con los gremios antes de la paritaria
El segundo eje de la sesión será la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyo dictamen se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur.
El tratado, de unas 5.000 páginas, elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos. El entendimiento fue firmado el 17 de enero en Asunción, con la participación del presidente Javier Milei y sus pares de Paraguay y Uruguay, mientras que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no asistió a la ceremonia.
Sin embargo, el acuerdo aún no puede aplicarse. El Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise su impacto antes de autorizar su entrada en vigor. Ese proceso podría extenderse durante meses e incluso hasta dos años. No obstante, en Bruselas circula la posibilidad de una aplicación provisoria del tratado mientras se resuelve su validación definitiva.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí