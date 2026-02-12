Diputados vota el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE

La Cámara de Diputados afrontará mañana su primera gran sesión del año con una agenda cargada de temas sensibles. A partir de las 11, el recinto debatirá el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil y la ratificación legislativa del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El oficialismo llega a la sesión con respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas, que ayer firmaron dictámenes de mayoría para ambas iniciativas. En el Congreso se descuenta una jornada extensa, que podría prolongarse hasta la madrugada, aunque su duración dependerá de los acuerdos entre bloques para ordenar la lista de oradores.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL

El dictamen de mayoría fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta y formularon críticas al contenido del proyecto.

La iniciativa establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y crea un régimen especial para menores que combina sanciones penales con medidas de carácter social y educativo. El texto fija que los jóvenes detenidos no podrán compartir espacios de reclusión con adultos e incorpora programas de resocialización.

Además, elimina la posibilidad de prisión perpetua para menores y establece un tope máximo de 15 años de condena. Para delitos con penas menores a tres años se excluye la prisión, mientras que en casos con penas de entre 3 y 10 años —si no hubo muerte o lesiones graves— se priorizan sanciones alternativas.

A pedido de los bloques dialoguistas, el proyecto incorpora una partida presupuestaria específica para su implementación: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.

ACUERDO MERCOSUR-UE

El segundo eje de la sesión será la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyo dictamen se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur.

El tratado, de unas 5.000 páginas, elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos. El entendimiento fue firmado el 17 de enero en Asunción, con la participación del presidente Javier Milei y sus pares de Paraguay y Uruguay, mientras que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no asistió a la ceremonia.

Sin embargo, el acuerdo aún no puede aplicarse. El Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise su impacto antes de autorizar su entrada en vigor. Ese proceso podría extenderse durante meses e incluso hasta dos años. No obstante, en Bruselas circula la posibilidad de una aplicación provisoria del tratado mientras se resuelve su validación definitiva.