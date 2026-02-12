Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata

Una serie de allanamientos realizados en unidades penitenciarias de la Región dejó al descubierto el funcionamiento interno de la denominada “Banda del Millón”, una organización criminal que operaba con una estructura jerárquica dirigida desde cárceles bonaerenses con asiento en La Plata y a la que se le atribuyen violentos asaltos a viviendas, entre ellos el ataque contra una jubilada de 82 años en la localidad de Martínez.

Los procedimientos fueron impulsados en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia de San Isidro y que apunta a desarticular una red que coordinaba golpes desde el interior de penales mediante el uso de teléfonos celulares, redes sociales y videollamadas en tiempo real. Entre los operativos más relevantes se realizaron requisas en la Unidad 45 de Melchor Romero y en la Unidad 9 de La Plata, donde los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos clave para la causa.

De acuerdo a la pesquisa, la estructura estaba encabezada por internos que permanecían alojados en cárceles de máxima seguridad. Desde allí seleccionaban objetivos, analizaban perfiles de las víctimas y dirigían a los ejecutores materiales -muchos de ellos menores de edad- que ingresaban a las casas para cometer los robos.

Uno de los hechos más resonantes que se le adjudican al grupo ocurrió el 9 de enero pasado en una vivienda de la calle Emilio Mitre al 100, en Martínez. La víctima fue una jubilada de 82 años que permaneció durante horas a merced de los delincuentes. Los atacantes ingresaron tras escalar una reja y acceder por el techo hacia el patio interno. Una vez dentro, la golpearon, la maniataron y la amenazaron con armas mientras exigían dinero y objetos de valor.

Según la investigación judicial, el asalto fue guiado en tiempo real mediante videollamadas desde el interior de una cárcel. Los agresores incluso obligaron a la mujer a entregar sus claves bancarias para realizar transferencias a cuentas vinculadas con otros integrantes de la organización. La modalidad violenta y la duración del ataque reflejaron el nivel de planificación y coordinación que tenía el grupo.

Las pesquisas permitieron identificar a dos internos como piezas centrales dentro de la estructura: Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, ambos detenidos previamente por delitos contra la propiedad y alojados en unidades penitenciarias de La Plata. Según los investigadores, los sospechosos compartieron celda en el inicio de sus detenciones y desde entonces consolidaron una organización que seguía operando pese a la privación de libertad.

Los líderes dirigían cada movimiento desde celulares ocultos dentro de los penales

La denominada “Banda del Millón” utilizaba una metodología basada en el análisis de redes sociales para seleccionar víctimas vulnerables, especialmente adultos mayores con exposición pública. Una vez identificados los objetivos, los cabecillas brindaban instrucciones constantes a los ejecutores mediante comunicaciones en línea, indicándoles cómo ingresar a las viviendas, dónde buscar el dinero y cómo presionar a las víctimas para obtener claves bancarias o información financiera.

Además del caso de la jubilada de 82 años, la organización también está vinculada a otros robos bajo la modalidad “escruche” en la zona norte del Conurbano, con la participación de jóvenes reclutados para ejecutar los golpes.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Martínez, la fiscalía de Ciberdelitos encabezada por Patricio Ferrari y el Juzgado de Garantías N°4 de ese distrito. Durante las requisas en las unidades penitenciarias se incautaron teléfonos celulares, documentación y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes para reconstruir la red de comunicaciones y la cadena de mando de la organización.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni allanamientos en domicilios donde podrían esconderse otros integrantes del grupo, varios de ellos menores de edad que permanecen prófugos.

Operativo en Lisandro Olmos

En paralelo a los operativos vinculados a la “Banda del Millón”, la Justicia también ordenó un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°26 de Lisandro Olmos en el marco de la investigación por la muerte de un gendarme que se suicidó en la Quinta de Olivos en diciembre de 2025. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal tras establecer que uno de los sospechosos por una maniobra extorsiva estaba alojado en ese penal.

El procedimiento incluyó requisas en pabellones específicos y el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos utilizados presuntamente para captar víctimas mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas.