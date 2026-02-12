Las importaciones y la caída de la producción industrial

Mientras el Gobierno avanza en una fuerte reducción de barreras arancelarias, el debate público se concentra en el precio de la vestimenta. Sin embargo, detrás de esa discusión se esconden impactos más amplios sobre la industria nacional, el empleo y la estructura productiva, en un contexto internacional que va en sentido contrario.

“Conviene comprar pantalones chinos: por lo que pago tres compro solamente uno argentino”. La frase se repite con naturalidad en redes y conversaciones cotidianas.

Los especialistas en comunicación del Gobierno lograron enmarcar las discusiones sobre la apertura de la economía en general a solamente la situación de la industria textil, de la que una y otra vez se repite que estaba sobreprotegida y se la señala como un ejemplo.

En los últimos meses, el Gobierno redujo o eliminó múltiples barreras arancelarias

La narrativa oficial presentó al sector como un conjunto de empresarios ineficientes que se habrían beneficiado durante años de la falta de competencia. Sin embargo, esa simplificación dejó fuera del análisis variables centrales de los problemas planteados a la manufactura argentina por la irrupción de productos extranjeros.

INFLACIÓN Y APERTURA

Resulta ingenuo suponer que la apertura de las aduanas responde a la aplicación estricta de una doctrina económica. En los hechos, los mismos voceros del Gobierno destacan la reducción de precios que han causado las importaciones de distintos rubros, que hasta puede observarse en las góndolas de algunos supermercados. Es decir, que los productos extranjeros contribuyen a que el índice inflacionario se eleve lo menos posible.

Es una estrategia abandonada por los países más ricos de occidente. Estados Unidos y la Unión Europea elevaron aranceles para proteger especialmente los empleos de las actividades industriales, mientras la Argentina hace una apertura que determina el crecimiento de las importaciones y el empresariado industrial advierte que se pueden generar perdidas de puestos de trabajo. El sector privado de nuestro país hace 10 años que prácticamente no aumenta la cantidad de empleos, a pesar de que la población creció un 7 por ciento.

El crecimiento del comercio global, impulsado por el denominado Consenso de Washington, que entre otras cosas sostenía la necesidad de terminar con las barreras arancelarias, derivó en una fuerte expansión de las exportaciones chinas. Con salarios mínimos que rondan los 330 dólares mensuales, e instalando fábricas en naciones del sudeste asiático con aún menores costos, Pekín logró consolidar la mayor capacidad exportadora del mundo y ahora debe colocar excedentes.

La imposibilidad de competir en igualdad de condiciones llevó primero a Estados Unidos y Europa a imponer barreras arancelarias y luego a reforzarlas, acompañadas de acuerdos estratégicos con terceros países a los que se les reducen las cargas aduaneras, exigiéndoles actos de reciprocidad.

LIBERTAD DE COMERCIO

Las teorías que hacían hincapié en las bondades de la libertad de comercio internacional sólo son hoy una bandera que agita el liderazgo de Pekín. El 12 de octubre del año pasado, EL DIA publicó tres artículos titulados “La ‘asociación estratégica’ con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia” otro “Las zonas oscuras de las inversiones chinas en Argentina” y el tercero “La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EEUU”. En ellos se describían las dificultades para nuestro país en su relación con la potencia asiática.

En los últimos meses, el Gobierno redujo o eliminó múltiples barreras arancelarias. La reacción no fue solo de industriales: economistas de distintas corrientes cuestionaron la velocidad del proceso. Es posible devaluar cien por ciento el peso en un día, pero para producir los cambios estructurales para que la industria argentina sea competitiva es necesario modificar leyes, contar con un sistema financiero que preste a largo plazo y con tasas normales como en el resto del mundo y reducir sobrecostos como los producidos por el costosísimo transporte en la Argentina.

EL FOCO EN LA ROPA

Lejos de discutir la conveniencia de una apertura acelerada, la discusión pública se concentró en las importaciones textiles. Un sector golpeado por la crisis económica ya que como no es un producto esencial, se redujeron sus ventas por la disminución del poder adquisitivo de la población. Pero, entre el tercer trimestre de 2023 y el de 2025, las importaciones de ropa crecieron un 188 por ciento. No es un caso aislado. En electrodomésticos, baterías y lámparas, el aumento de importaciones fue de 217 por ciento. En vehículos automotores, el 24,3 por ciento y en productos alimenticios el 49,4.

La entrada de productos importados ayuda a moderar los índices de inflación

La industria argentina no enfrenta solo la carga impositiva o las leyes laborales. También sufre deficiencias estructurales y cabe recordar que cuando era secretario de comercio exterior, de gobierno de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, sostuvo que trasladar un contenedor de Catamarca a Buenos Aires cuesta lo mismo que enviarlo de Buenos Aires a Europa.

PRECIOS MÁS BAJOS, COSTOS INVISIBLES

La entrada de productos importados contribuye a moderar los índices de inflación. Los precios bajan o suben menos. Lo que no se mide con la misma claridad es el costo económico y social del cierre o descapitalización de empresas nacionales.

Ese aspecto queda fuera del debate público, reducido casi exclusivamente al precio de la ropa.

Una vez más, los expertos en comunicación determinaron el marco más conveniente para el gobierno, cuando se discute su política económica. En las conversaciones informales en las redes y en algunos programas periodísticos no se analizan las consecuencias sobre la apertura casi generalizada de importaciones ni su impacto estructural, sino de un segmento puntual. El tema se reduce al precio de la ropa y no a la caída de la producción industrial argentina.