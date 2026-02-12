Un platense, al frente del gremio de los telefónicos

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Alimentos importados: con cautela, ganan lugar en hipermercados
Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos
La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja
Provincia tantea un acuerdo con los gremios antes de la paritaria
La reforma que no rompe la caja: cómo la CGT negoció su supervivencia
Diputados vota el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Cristina Kirchner insiste con tener más visitas y que le saquen la tobillera
Fuerte compra del Central, dólar a la baja y pagan 40% para renovar deuda
Remar para sanar: tras el cáncer, de City Bell a un “mundial” de remo
El comedor universitario arranca el año: el menú costará $2.800
Actividades: taller digital, clases de free dance, running, carnaval y canto
Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El exconcejal platense y excandidato a senador provincial por la Octava sección, Cristian Vander, fue elegido ayer secretario general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOESITRA), más conocido como el gremio de los telefónicos.
Durante su Congreso ordinario, el platense fue electo como fecretario general a nivel nacional con el respaldo unánime de los sindicatos de todo el país y que tuvo el acompañamiento del Secretario General del triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo y del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.
Vander sucede en el cargo al dirigente bahiense Daniel Rodríguez, mientras que Marcela Giménez acompañará como secretaría adjunta.
Al asumir, expresó su “compromiso de fortalecer el carácter federal de la organización, asegurando que la voz de cada rincón del país tenga peso en la mesa nacional”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí