Un platense, al frente del gremio de los telefónicos

El exconcejal platense y excandidato a senador provincial por la Octava sección, Cristian Vander, fue elegido ayer secretario general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOESITRA), más conocido como el gremio de los telefónicos.

Durante su Congreso ordinario, el platense fue electo como fecretario general a nivel nacional con el respaldo unánime de los sindicatos de todo el país y que tuvo el acompañamiento del Secretario General del triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo y del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Vander sucede en el cargo al dirigente bahiense Daniel Rodríguez, mientras que Marcela Giménez acompañará como secretaría adjunta.

Al asumir, expresó su “compromiso de fortalecer el carácter federal de la organización, asegurando que la voz de cada rincón del país tenga peso en la mesa nacional”.